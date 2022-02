La Asociación de Jóvenes Investigadores de la Universidad de Murcia, Lyceum de Ciencia, celebra el Día de la Mujer de este año con varias ponencias de mujeres científicas o que las apoyan. Entre el programa de actos que han desarrollado destaca la asistencia de la viróloga Margarita del Val. La química e inmunóloga del CSIC ofrecerá una ponencia sobre el tema más consultado y estudiado de los dos últimos años: las vacunas y las variantes de la pandemia de SARS-CoV-2.

En palabras de Margarita del Val, "cuando nos enfrentamos a un virus que no hemos visto nunca, el cuerpo no tiene defensas ni potencia inmunitaria y va acumulando desequilibrios. Eso hace que el virus pueda arrasar porque nos pilla sin defensas. La solución son las vacunas: una vez vacunados se establece la memoria inmunitaria que se refuerza con cada infección posterior y así el virus no se puede saltar esa protección. Lo mejor es que nos pille vacunados”. “En España nos hemos vacunados más de 30 millones de personas. Quedan unas tres millones de personas sin vacunar. La mayoría de las personas que están falleciendo son personas sin vacunar. El riesgo es superior para ellos. Por eso, les digo a esas personas que pierdan el miedo a vacunarse".

La jornada se celebrará el próximo 7 de marzo, víspera del Día de la Mujer, en el Real Casino de Murcia a partir de las 19.00 horas.

Tras la ponencia de Del Val se dará paso a la entrega de Distinciones 2021 de Lyceum de Ciencia a personas destacadas por su apoyo a la ciencia y a los objetivos de Lyceum.

A continuación se hará entrega del IV Premio Piedad de la Cierva (Gabarda Morada) a Rocío Álvarez López, por su trayectoria vital ligada a la inmunología y una vida pionera de dedicación a la investigación científica en Murcia.