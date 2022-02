López Miras solicita un congreso extraordinario del PP: "España está por encima de todo"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha solicitado públicamente un congreso extraordinario del Partido Popular. "Es el momento de la responsabilidad. España está por encima de todo y yo tengo que representar a los miles de militantes que hay en la Región", ha declarado, desmarcándose de sus últimas valoraciones, en las que apoyaba a la dirección nacional del partido. Con él, el goteo de deserciones de afines a Casado pone en aprietos la continuidad de su presidente.

En declaraciones a la prensa durante su visita a la Floración de Cieza, el jefe del Ejecutivo ha explicado que esta situación, que ha tildado de "insostenible", "a ninguno le gusta", pero que "desde el jueves ha cambiado mucho y a peor".

No es fácil para López Miras dar este paso debido a la estrecha relación que siempre ha tenido con el secretario general del PP nacional, el ciezano Teodoro García Egea, al que este martes se ha referido abiertamente como un "amigo". Sin embargo, como él mismo ha dicho y en la tierra de Egea, "no se trata de una cuestión de confianza, sino de responsabilidad". Y ha añadido: "Yo he respaldado a la dirección nacional, pero por encima de una cuestión personal, está España".

El presidente ha confirmado que mañana, tan pronto como acabe la sesión de control al Consejo de Gobierno en la Asamblea Regional, viajará a Madrid "lo más rápido que pueda" para asistir al encuentro de Casado con sus barones, que empezará sobre las 20 horas.

El presidente regional ha preferido no valorar la dimisión de José Luis Martínez Almeida como portavoz del PP, ya se trata de "una decisión personal" que respeta. Tampoco ha visto, ha dicho, el comunicado firmado por varios dirigentes del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en el que exigen la destitución inmediata del secretario general del partido, Teodoro García Egea. Para él, "es el momento de cambiar la situación" y ha insistido en tomar "decisiones urgentes".