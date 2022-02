La crisis de Casado y García Egea deja huérfano al Partido Popular en la Región

Cada vez son más las voces que piden la dimisión del presidente del PP, Pablo Casado, y de su secretario general, Teodoro García Egea, tras la crisis abierta por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras haber sido espiada, supuestamente, por la dirección nacional de su partido.

El líder de los populares, según publicó El Periódico de España, llegó a ofrecer la cabeza del ciezano al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, siendo para este insuficiente. Para ganar tiempo, a última hora de la tarde Casado convocó, tras una reunión del Comité de Dirección que duró más de seis horas, para el próximo martes a la junta directiva nacional. En el seno de ese órgano es donde se solicita la convocatoria de un congreso extraordinario para elegir un nuevo líder.

Casado y Egea han medido sus fuerzas y, según sus cálculos, más de la mitad de los presidentes provinciales le respaldarían para dar la batalla al menos hasta el próximo congreso nacional del partido, según informaron a Europa Press. Fuentes próximas a García Egea denuncian que los entornos de algunos barones territoriales —apuntando directamente a Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo— han estado llamando a miembros del comité de dirección para forzar dimisiones en la cúpula del PP y «vender que se rompe el núcleo duro» de Casado.

López Miras es el único barón territorial de los populares que ha apoyado abiertamente a la dirección actual. Ayer, el presidente de la Comunidad hizo un llamamiento a la «unidad» dentro del PP y, en declaraciones a los periodistas durante una visita a un colegio de Murcia, dijo que él ha sido «de los más claros» a la hora de pronunciarse. El día anterior defendió el papel de García Egea, descartó pedir dimisiones, así como adelantar el congreso nacional del partido, previsto para el mes de julio, en el que se designará al presidente de la formación.

Asimismo, tampoco se pronunció sobre si el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, debería dar un paso adelante en esta crisis, como parece que se está postulando, o sobre la intención de José Luis Martínez-Almeida de dejar la portavocía del PP. Sobre la caída en las encuestas, abogó por «seguir trabajando» para que la formación vuelva a liderarlas.

Si las presiones surten efecto, la marcha de García Egea marcará un antes y un después en la legislatura de Fernando López Miras, que pierde así a un murciano en el despacho contiguo al del presidente del partido y, por tanto, línea directa con la dirección nacional. Pero Miras se queda también sin su principal valedor.

Hace casi un año, en marzo de 2021, que el presidente de la Comunidad iba a ser fulminado por una moción de censura presentada por el PSOE y su entonces socio de Gobierno, Ciudadanos. Hoy sigue ocupando un sillón en el Palacio de San Esteban gracias a García Egea, que acudió la misma noche que se enteró de los movimientos contra el PP en la Región y no descansó hasta que se aseguró de que en la votación en la Asamblea habría los suficientes ‘noes’ para hacer fracasar la moción de censura.

Su gestión en esta crisis sin precedentes en la Asamblea Regional le valió una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción después de que Pablo Iglesias acusara al secretario general del PP de un presunto delito de cohecho para convencer a los diputados de Ciudadanos y Vox que tumbaron la moción. No prosperó.

Después, con el Pacto Antitransfuguismo hecho trizas, se encargó de remodelar el Gobierno —con reserva de sillones para los expulsados de Cs y Vox— para reforzar la figura de un jefe del Ejecutivo ‘tocado’. Fue entonces cuando el alcalde de Yecla, Marcos Ortuño, abandonó su pueblo para convertirse en el nuevo hombre fuerte de Miras. También acabó metiendo mano en el PP murciano y el alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, fue nombrado nuevo secretario general.

El movimiento de García Egea en la Asamblea fue un duro golpe para Ciudadanos, que ya cosechaba malos resultados electorales desde el batacazo en el Congreso tras la repetición electoral en 2019 y las encuestas no les sonríen de cara a 2023. El ‘efecto Teo’ del que habló el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, pasa por la concentración del voto del centroderecha. Ayer se conocía también que el propio regidor de la capital de España ha pedido dejar su cargo de portavoz del PP para centrarse en el Ayuntamiento madrileño.

Mañana, el presidente de la Comunidad se verá obligado a hablar de la crisis de su partido durante la sesión de control al Consejo de Gobierno en la Asamblea Regional, ya que Podemos le preguntará sobre «la afectación que los graves problemas internos que están teniendo lugar en el seno del Partido Popular pueden tener en la gestión de gobierno de la Región de Murcia».

Inseparables

Si López Miras y García Egea han sido inseparables desde que el segundo fue nombrado secretario general del PP nacional, el ciezano también está muy unido al presidente del partido, Pablo Casado.

Fue él quien le animó a presentarse a las primarias y quien diseñó una campaña para derrotar a la favorita, Soraya Sáenz de Santamaría. «Sabe lo que hay que hacer en el partido para cohesionar, para salir más fuertes y unidos», dijo Casado tras ganar las elecciones internas. Una frase en entredicho, visto el panorama actual en el PP.

Además de la propia Ayuso, que insiste en que la situación es «insostenible», otras voces como Esperanza Aguirre y la exportavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, piden abiertamente la dimisión de Casado y de su número dos.

«García Egea está arrasando con todo indicio de vida inteligente en el PP», le dijo la diputada nacional del Partido Popular a Casado después de que la defenestraran, recordaba ella misma ayer en su cuenta de Twitter. «Egea hace política de pelotas y peloteo» es otra de las frases que le dedica al murciano en su último libro. Parece, después de todo, que no tenía al partido tan bien cohesionado.

Ballesta y Arroyo, nombramientos en ‘stand by’ mientras pasa la tormenta

La crisis del PP se produce antes de que el Comité Electoral Nacional haya decidido quién será el candidato a la Alcaldía del Partido Popular en el municipio de Murcia. No obstante, lo lógico es que, aunque la decisión no se vaya a hacer oficial en los próximos días, José Ballesta sea el elegido por el partido. Del mismo modo, en Cartagena, está por ver quién ocupará la presidencia del PP local y, hasta ahora, todo apunta a que la actual alcaldesa, Noelia Arroyo, podría ocupar el puesto. En este caso, este nombramiento podría provocar problemas internos con los afiliados, ya que, según ha podido saber esta Redacción, muchos de ellos se quejan de que no los tienen en cuenta y, por otra parte, el diputado regional Joaquín Segado cuenta con mucho apoyo.