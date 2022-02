Patricia Fernández, alcaldesa de Archena, ha lanzado esta tarde un mensaje a través de su cuenta de Twitter en el que pide "soluciones urgentes que garanticen la estabilidad" del PP "para volver a ser referente político de nuestro país".

De esta manera, Fernández se alinea con Alberto Núñez Feijóo, el barón del PP que más explícito ha sido a la hora de pedir un cambio en los populares.

Desde la lealtad que me caracteriza, considero que nuestro @populares necesita soluciones, urgentes, que garanticen la estabilidad del partido para volver a ser referente político de nuestro país. — Patricia Fernández (@Patriciaflopez) 21 de febrero de 2022

Esta declaración también supone un distanciamiento con la línea marcada por el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que ha llamado repetidas veces "a la unidad": "Ya he dado mi opinión y la mantengo, he sido de los [barones] más claro, y he dicho lo que pienso, que es momento de trabajar en lo que demandan los españoles", ha insistido esta tarde el presidente.