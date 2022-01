La comisión mixta que forman las consejerías de Salud y Educación han rectificado el protocolo sanitario para que, en caso de detectarse un brote, el confinamiento se limite a los alumnos que han compartido mesa en el comedor y a no a todo el turno, al igual que también afectará a los estudiantes que viajen en transporte escolar. La decisión llegó este miércoles tras ordenar el confinamiento y desalojo del centro por la mañana de más de 200 alumnos que conforman dos turnos del comedor del colegio Mariano Aroca de Murcia, un hecho que ocasionó un tremendo enfado en muchas familias del centro.

En conclusión, al director del centro ya se le ha comunicado que la cuarentena solo afectará a dos clases del quinto curso de Primaria del centro y no a los 250 alumnos de los turnos del comedor como se había comunicado hace unas horas a los padres. En los próximos días los equipos directivos recibirán un protocolo modificado que establezca como brote en un aula la detección de cinco positivos o más, lo que llevará al confinamiento de toda la clase, pero los cambios vendrán en el caso del comedor y el transporte: no harán cuarentena todo el turno sino, en un principio, solo los de la misma mesa o que han compartido un mismo espacio en el autobús.

La detección de varios positivos por coronavirus en el comedor del centro obligó este miércoles al director del colegio a mandar una carta a los padres para pedir que recogieran a sus hijos del centro si estos estuvieron en el comedor entre los días 10 y 14 de enero. Según cifras facilitadas a este periódico, los dos turnos del comedor que se vieron afectados en un principio acogen a 252 alumnos del centro, por lo que la cuarentena afectaba hasta esta mañana a más de 200 de ellos sin contar con los que ya han dado positivo o estaban en cuarentena por ser contacto estrecho.

En el comunicado del director del centro remitido a los padres se señalaba que debido a que se detectaron alumnos positivos por covid que «asisten al comedor en un número igual a cinco» (esta cifra es la que marca ahora el protocolo de brotes para guardar cuarentena), la Consejería de Educación indicó al colegio que los alumnos que comieron en el centro los primeros días tras la vuelta a clase de las vacaciones debían quedarse en casa. El centro mantiene un tercer turno de comedor que no se ve afectado, ya que solo había hasta ayer un positivo confirmado por Salud Pública. Al día, entre 300 y 400 alumnos almuerzan en el centro, momento en el que se quitan la mascarilla.

Un portavoz de la Consejería remarcaba que los protocolos sanitarios establecidos para los casos de brotes no están adaptados para situaciones como comedores o transporte escolar, por lo que si se registran cinco casos o más todo el grupo debe hacer cuarentena, como ocurre en las clases de Infantil donde los menores de seis años no llevan mascarilla. Educación señala que el director del centro, que asumió el cargo recientemente, comunicó a los padres esta decisión tras conocer de varias familias que un número de alumnos indeterminado había dado positivo tras ser sometidos a un test de antígenos en casa, y estos menores eran usuarios del comedor. Ahora los cerca de 50 alumnos afectados no volverán a clase hasta el 25 de enero.

«Debéis recoged a los niños lo antes posible esta mañana», señalaba el comunicado, «hoy no habrá servicio del comedor para los alumnos que asistieron algún día de la semana anterior». Fuentes consultadas señalan que en el primer turno están apuntados 123 comensales, mientras que en el segundo están 129 alumnos.

A lo largo de la mañana las familias fueron recogiendo a sus hijos del centro ante las indicaciones hechas por la Consejería, pero para el resto de alumnos que no asistieron al comedor podrán seguir con las clases de forma normal. El centro cuanta con tres líneas por curso, lo que hace de este colegio uno de los más grandes de la capital, con aproximadamente 700 alumnos en sus aulas.