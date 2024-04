El correo de la cúpula de Hacienda a Montoro 8 meses antes del arresto de Rato: "Es posible que la situación derive en una entrada y registro"

Los correos electrónicos que intercambió en 2015 la cúpula del Ministerio de Hacienda con el entonces ministro, Cristóbal Montoro, ponen de manifiesto las presuntas maniobras desarrolladas por estos altos funcionarios en relación con los delitos fiscales de los que se acusaba al exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, según ha comprobado El Periódico de España, del mismo grupo editorial, que ha podido consultar varios de los mensajes que tiene en su poder el juez de Tarragona Rubén Rus Vela. Este magistrado investiga si la consultora Equipo Económico, que fundó en 2006 Montoro, usó sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda” en beneficio de sus clientes, según especifica un auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, adelantado por esta redacción.

El primer mensaje que alude a Rato lo envió el 21 de enero de 2015 -ocho meses antes de que fuera detenido el ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI)- el entonces jefe de gabinete de Montoro en Hacienda, Felipe Martínez Rico, quien relata que el jefe de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, quería hablar con él sobre la "situación fiscal de Rato": "Tienen ahora indicios de que está procediendo a alzamiento de bienes. Traerá información preparada, pero es posible que la situación derive en la necesidad de una entrada y registro”, explica este alto cargo, que finaliza el mensaje destacando que esta y otras informaciones podían comentarse "el jueves después del comité de dirección (es muy tarde, no sé si es oportuno), o después del CM [Consejo de Ministros] del viernes (que creo que es más apropiado). Como prefieras", especifica el mencionado email.

Y unos días después, el 9 de febrero de 2015, otro correo electrónico evidencia la relevancia de la participación de Montoro en las actuaciones de Hacienda, que auxilia a los jueces en sus investigaciones. Así, el jefe de gabinete de Montoro confirmaba que "RR [Rodrigo Rato] sí presentó 720 [Declaración sobre bienes y derechos situados en el extranjero]. Hemos pedido a la AEAT la información y vamos a revisar la que habíamos elaborado y te entregamos, por si hay alguna errata que corregir".

La denuncia de la Fiscalía

El 16 de abril de 2015 Felipe Martínez Rico relata a Montoro que la denuncia que había presentado la Fiscalía de Madrid contra Rato "tiene fecha de ayer. Es una denuncia muy extensa (54 páginas) y documentada. David [Mellado; que era secretario general técnico en el Ministerio de Hacienda] está repasando el texto". Además, el jefe de gabinete del ministro explica a su jefe que la denuncia "describe los siguientes riesgos: Delito fiscal por el IRPF e [Impuesto de Sociedades] IS, unido a un posible delito de blanqueo de capitales. El delito fiscal de IS está relacionado con la sociedad con residencia en Gibraltar. El riesgo fiscal está asociado a la familia Rato-Alarcó, y el texto de la denuncia cita operaciones en las que están involucrados varios miembros de la familia. 'Nos viene bien', para demostrar que la DTE [amnistía fiscal] ha servido de señuelo a la Agencia Tributaria (AEAT) para centrar investigaciones de fraude fiscal, y que de la investigación posterior, incluso, puede derivarse acusación por delito fiscal", completa el documento.

En el email se alude, asimismo, a que la denuncia de la Fiscalía contra Rato detectaba "operaciones de despatrimonialización realizadas con mucha intensidad en 2014 y 2015, y que podría derivar de las posibles responsabilidades pecuniarias que le puedan ser exigidas en el proceso judicial de Bankia".

Un cuarto correo electrónico, este de 30 de septiembre de 2015, informa al entonces ministro de Hacienda de las detenciones que había llevado a cabo ese mismo día la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil: "Ministro, la GC ha informado hoy a la AEAT de dos detenciones y registro en los respectivos domicilios de Teresa Arellano (secretaria de RR) y de Montero Quevedo (representante de Kradonara). Las actuaciones son consecuencia de las investigaciones de la GC por delito de blanqueo. Santiago [Menéndez] ha comprobado y confirma la hipótesis de lo que me comentabas esta mañana. Mañana tendrás una nota explicando la vinculación con la sociedad del hotel. Felipe", dice el mensaje, que tiene en su poder el juez de Tarragona.

Teresa Arellano

Precisamente, la que fuera secretaria de Rodrigo Rato desde 1989 en el Partido Popular, en el Congreso, en el Gobierno y en Caja Madrid y Bankia, Teresa Arellano, rompió a llorar en la Audiencia Provincial de Madrid durante su declaración, que tuvo lugar hace dos semanas en el juicio por el supuesto patrimonio oculto del exvicepresidente del Gobierno.

A preguntas de su abogado, Arellano relató las consecuencias que según ella sufrió a raíz de su detención en 2015: "Me trasladaron a [la Comandancia de la Guardia Civil de] Tres Cantos (Madrid), donde permanecí dos noches en una celda, hasta que me pusieron delante de un juez instructor, ante el que estuve 30 minutos declarando y del que no he vuelto a saber nada en ocho años y medio. Mi vida se acabó tanto profesional como personalmente, y lamento, por favor, señorías, estar así, pero es una situación que no logro superar", declaró.

El último de los correos electrónicos de la cúpula de Hacienda sobre el caso Rato, que esta redacción ha podido consultar, lo envió el 30 de noviembre de 2015 el que fuera director de la Agencia Tributaria Santiago Menéndez al jefe de gabinete de Montoro, Felipe Martínez Rico. Y en él se informa al entonces titular de Hacienda sobre diferentes "informes". En el primero, prosigue el email, se aludía a "la operación con Telefónica, en el sentido que pedimos se tome declaración al representante legal de Telefónica para que informe del contrato con RR [Rodrigo Rato], y ya se incluyen determinadas pruebas, en la que queda de manifiesto que el señor RR estaba avisado a través de sus asesores de la simulación que suponía el cobro a través de Kradonara, etc". Esta empresa es una de las sociedades señaladas por los investigadores en relación al presunto blanqueo de capitales atribuido a Rato.

El mensaje alude, en el mismo sentido, a que "el control absoluto de RR sobre Kradonara queda demostrado ya que, daba el visto bueno a las cuentas y conocía con precisión todos los movimientos contables. El ánimo de ocultación se refleja en el correo que remite Domingo Plazas a su empleado Fernando Sedano, en el que pone de manifiesto lo irregular de emitir facturas entre sociedades, sin control y sin contrato que las ampare". El propio Rato ha reconocido en el juicio que las decisiones sobre esta empresa las tomaba él mismo.

"Los tres hermanos Rato"

En relación a otra de las empresas vinculadas al ex director gerente del FMI, el email indica que Muinmo es una sociedad "de los tres hermanos Rato que presentan concurso voluntario en el ejercicio 2014, dejando como principal acreedor a la Hacienda Pública (1.000.000 euros). La Hacienda Pública hubiera podido cobrar si no se hubiera procedido al vaciado de la compañía una vez realizadas las ventas de los activos más significativos. Las deudas son fundamentalmente por el IVA de dichas ventas (que son ventas relacionadas con los Rato, pero la Administración concursal no conoce ese dato)".

También informa sobre la mercantil Guide Bridge Capitalk, como "sociedad de RR con antiguos directivos de Caja Madrid. Ejercicios 2013/2014. RR percibe sus retribuciones, alrededor de 375.000 euros, a través de Explotaciones Carabaña, la cual no declara en el 347 pago alguno a RR. Guide Bridge Capital tiene entrada de divisas por 2 millones de euros que no aparecen recogidas en su modelo 200".

El correo electrónico finaliza señalando a la empresa SH Findel Holdco, entidad registrada en Estados Unidos, en concreto en el estado de Delaware: "Está relacionada con Rato Figaredo y Magnet O'Dogherty. [...] Como puede reflejarse en el correo anterior, remitido por el señor Fernando Magner a don Rodrigo Rato con copia a José Manuel Fernández Norniella y a Manuel Garrido Valdivieso, el primero comunica a los otros tres la adjudicación a SH de dos activos, lo que le puede generar a Guide Bridge un beneficio a repartir de 20 millones de euros", concluye el email que tiene en su poder el magistrado de Tarragona.