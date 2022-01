La recuperación de las rutinas con restricciones cada vez más laxas y más encuentros sociales están detrás del aumento de los contagios entre los más pequeños, quienes han salido de su ‘grupo burbuja’ del colegio para volver a actividades extraescolares, cumpleaños y reuniones familiares que hacen que estén más expuestos de lo que lo estaban en anteriores olas pandémicas.

En el inicio de esta sexta ola las autoridades sanitarias ya advertían de que el virus se estaba cebando con los niños, al ser el grupo de población en el que aún no se había iniciado la vacunación (la inmunización de los menores de 12 años arrancó el pasado 15 de diciembre en la Región de Murcia, sólo unos días antes de las vacaciones de Navidad). Pero estos casos positivos no tenían su origen en el aula ni el colegio sino que llegaban de fuera por actividades y reuniones externas al centro escolar.

El jefe de Urgencias Pediátricas del Hospital Santa Lucía de Cartagena, Joaquín Susmozas, considera que «los grupos burbuja han perdido su sentido en la medida en la que hemos ido recuperando las rutinas y aumentando las interacciones sociales», a lo que añade que «no sirve que en el colegio nuestros hijos no se relacionen con nadie que no sea de su clase si por la tarde los llevamos a inglés o a otras extraescolares con otros niños. En estos casos el grupo burbuja no tiene sentido».

El especialista explica que los casos de covid pediátricos «han aumentado mucho, positivos que están saliendo estos días tras las vacaciones, ya que han sido fechas en las que los niños han tenido más relaciones familiares e interacciones sociales».

Por ello, en el caso del Complejo Hospitalario de Cartagena decidieron iniciar el pasado 24 de diciembre, día de Nochebuena, cribados en la puerta de Urgencias Infantil y en estos días, desde que se inició el protocolo hasta el inicio de las clases, la positividad de los test realizados a los menores ha pasado de un 6 a un 17 por ciento.

Sobre quienes ponían en duda hace unos días la idoneidad o no de la vuelta a las clases, el doctor Susmozas afirma que «aunque en los colegios puede darse algún caso, son entornos seguros porque se cumplen las medidas de prevención».

Pese a ello, la contagiosidad es más alta entre los más pequeños, ya que en Infantil aún no están vacunados y no llevan mascarilla.

El jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Virgen de la Arrixaca, Manuel Sánchez Solís, coincide con su compañero del Área II de Salud en que en estos días están viendo más casos de contagios en menores, «como es natural». Por ello, en el centro sanitario de El Palmar se hace una PCR a todos los niños que ingresan y en el último mes también se está haciendo un test de antígenos a los que llegan con síntomas a la puerta de Urgencias.

Sánchez Solís diferencia entre dos tipos de ingresos de menores con covid: aquellos niños que tienen una enfermedad de base y en los que la covid se desarrolla con una mayor gravedad (en el último mes han tenido tres ingresos en la UCI pediátrica de menores con covid) y aquellos menores que llegan al hospital por otro motivo y se les diagnostica la covid posteriormente al ser asintomáticos, un grupo que ya representa la mitad de los ingresos.

El también pediatra y presidente de la Asociación de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria de la Región de Murcia, Antonio Iofrío, es claro al decir que «el colegio acaba de empezar, por lo que los contagios que se están viendo ahora se han dado en el ámbito extraescolar y familiar. El virus está controlado en los colegios, pero ahora hay más vida social y eso implica más riesgos».

Respecto a si recomienda la vacuna a sus pacientes, el doctor Iofrío lo tiene claro. «Lo recomiendo al igual que lo hacen la Asociación de Pediatría Americana, el Ministerio o la AEP (Asociación Española de Pediatría. La mayoría de los padres no dudan y los que preguntan en la consulta son aquellos que tienen alguna duda y esperan una aprobación por parte de su pediatra, pero quienes lo tienen claro cogen la cita directamente».

También la recomienda Manuel Sánchez Solís, quien explica que en esta sexta ola de la pandemia el virus se está dirigiendo más a los niños, entre quienes en anteriores olas apenas se habían registrado casos, precisamente porque son el único grupo que aún no estaba vacunado. «La vacunación es fundamental para lograr la normalidad», afirma el pediatra y jefe de Pediatría de la Arrixaca.

A los que tienen dudas Sánchez Solís les insiste en que «los efectos adversos en niños son rarísimos y eso es algo muy favorable que juega a favor de la vacunación».

Pero al mismo tiempo da un toque de atención sobre otros efectos que la pandemia está teniendo entre los niños y los jóvenes. Este responsable del Hospital Virgen de la Arrixaca llama la atención sobre los efectos que la pandemia y el cambio en los hábitos de vida están teniendo en estos últimos años sobre la salud mental de los menores, lo que está haciendo que se disparen las tentativas de suicidio, por lo que reclama más medios para atenderles antes de que sea tarde.