El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, nos recibe en el entorno del Santuario de la Fuensanta. El voto de su partido en contra de los Presupuestos Regionales, su feroz oposición al pasaporte covid, y el futuro político de la formación de Santiago Abascal en la Región marcan la conversación.

Vox irá a los tribunales por la decisión de imponer el pasaporte covid en la Comunidad. Aseguran hablar en defensa de los hosteleros, pero el presidente de HoyTú se muestra a favor de que se implante.

El pasaporte covid es una medida inconstitucional, arbitraria, sectaria y segregadora. Antes o después la Justicia nos dará la razón, como nos la dio con el estado de alarma. Mientras que los hosteleros acuden a los medios para denunciar que por culpa del pasaporte covid han tenido un montón de cancelaciones, este señor ha tomado otro camino, el de restringir y señalar a otros, incluso a vacunados que no quieren enseñar ese pasaporte porque son datos personales médicos. El señor Jesús Jiménez se equivocó gravemente cuando dijo que hay que confinar a los no vacunados y perseguirlos. Eso es una barbaridad. Hemos visto que utiliza a los hosteleros, secuestra su voz y habla en nombre de ellos cuando en realidad solo habla en su propio interés. Por el bien de los hosteleros este señor debe irse.

¿Cómo valora la posición del Gobierno regional?

En cualquier caso, quien tiene que poner las medidas es el presidente López Miras, que tenía dos modelos: Uno, el que se aplica en Madrid, en el cual las personas tienen libertad de movimiento y donde los hosteleros trabajan en libertad, y otro, el que hace él, en el que se persigue a la hostelería, donde se la señala y criminaliza.

Vox ha votado contra los Presupuestos Regionales, ¿por qué?

Por una sencilla razón, porque López Miras ha incumplido todos y cada uno de los acuerdos que ha firmado con Vox. Él firmó el cierre del centro de menas, también acabar con las subvenciones a sindicatos, patronales y partidos políticos y se comprometió con los agricultores a derogar la Ley del Mar Menor.

"No hay mejor nombre para el Cemop que lo que es: 'La Teo encuesta'"

También dijeron que suponía una llamada a la inmigración ilegal.

Estos presupuestos destinan una partida de 2,5 millones de euros más para esos menas una vez que dejan de ser menas al cumplir 18 años, es decir, extutelados. Estas ayudas no las tienen los hijos de ningún español, por lo que es una medida discriminatoria. Hay muchos murcianos que están pasando por serias dificultades, solo tenemos que recordar las colas del hambre que se producen en la Región. La información de esas políticas regionales llega a las mafias que trafican con seres humanos a los que les venden un paraíso que realmente no existe. Cuando llegan aquí y no tienen qué comer, no pueden trabajar, solo les queda una cosa y por eso vemos cada vez más casos de palizas, de inseguridad, ocupación ilegal, violaciones. Esto es lo que sucede y hay cómplices necesarios para este efecto llamada, y uno de ellos es el señor López Miras.

El Barómetro de Otoño del Cemop vaticinó un estancamiento en la intención de voto a Vox y le otorgó solo 6 diputados en la Asamblea.

No hay mejor nombre para el Cemop que lo que es: la ‘Teoencuesta’. Solo hay que mirar la hemeroteca: En las últimas elecciones esta encuesta decía que seríamos la tercera fuerza, muy alejada de la primera, y todos sabemos lo que sucedió, que fuimos la primera fuerza política, por lo que el Cemop obvió un 11 por ciento del voto, eso es manipulación pura y dura. Para las próximas elecciones lo tenemos todo para volver a ser la primera fuerza política.

Antelo: "El agua no es una cuestión de solidaridad sino de justicia" Las inundaciones por la crecida del río Ebro en el norte de España no pasaron desapercibidas para los defensores del trasvase del Ebro y tampoco para Vox. «El Ebro tiene dos crecidas al año, con una de ellas, que daña los cultivos y el Delta del Ebro, se obtendría el agua que necesita todo el Levante español en un año», sostiene el líder de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, que indica que «realmente hay agua para todos; no es solo un eslogan del PP». Antelo lamenta que los populares no sean capaces de defender lo mismo en todos los territorios. «Nuestro diputado Iván Espinosa de los Monteros vino a Murcia y dijo que hay poner en marcha el Plan Hidrológico Nacional y la interconexión entre cuentas, y va a Aragón y dice exactamente lo mismo y además, les dice que eso creará medio millón de puestos de trabajo», asegura. «El agua no es un tema de solidaridad entre comunidades, sino de justicia», sentencia el líder de Vox.

Muchos vaticinan una coalición de gobierno entre PP y Vox en 2023, pero vista su relación actual, ¿supondría tragarse un sapo para ustedes?

Nosotros no vamos a permitir que con nuestros votos gobierne el socialismo en cualquiera de sus formas. El PP es el socialismo azulón. Haríamos bien en abrir los ojos y ver los mensajes que se están enviando, en algún caso, con una inusual sinceridad por parte de Pablo Casado, quien dice claramente que: o Vox le apoya gratis (que ya le digo yo que no lo haremos) o que se abrirá a una gran coalición con el PSOE. Lo que veo ahora mismo, más que un pacto entre PP y Vox, es una abstención del PSOE para que gobierne el PP o una coalición en la Región de Murcia para evitar que Vox gobierne. La gente tiene que tener claro que o gobierna Vox o gobernará el socialismo.

¿Le sorprende que cada vez que desde la izquierda política se critica al PP recuerden su condición de socio o aliado de, como dicen ellos, la extrema derecha de Vox?

Es sorprendente que digan eso cuando todas las grandes leyes de la Región de Murcia han sido pactadas por el PSOE y el PP, como la Ley LGTBI de 2016, el Estatuto de Autonomía o la Ley de Protección del Mar Menor, que ha criminalizado a los agricultores como venimos denunciado desde el año 2019.

¿Será usted el cabeza de lista en las próximas elecciones autonómicas de 2023? De ser así, ¿quién liderará el partido en el municipio de Murcia?

Hay mucha gente que me lo está preguntando, pero eso no es lo importante. Somos un proyecto que va más allá de las personas. Estaré donde tenga que estar, estoy aquí para ayudar a que Santiago Abascal sea el próximo presidente de España y Murcia tiene que ser el faro que ilumine al resto de España y convertirse en la primera comunidad de España donde gobierne Vox. Los nombres son secundarios. Lo que estamos haciendo es crear un gran equipo, estamos hablando de más de 300 personas que quitan tiempo a sus familias para dárselo al único proyecto que puede cuidar de ellas.

Vox califica el Estatuto de Autonomía de la Región como "un engendro ideológico"

Desde Vox se ha llegado a calificar el Estatuto de Autonomía como un ‘engendro ideológico’. Según José Ángel Antelo, lo único que refrenda el Estatuto son «todos los postulados ideológicos de la izquierda».

El líder de Vox pone varios ejemplos: «Se habla del Trasvase en términos de sostenibilidad, como hace la ministra de Transición Ecológica, acaba con la venta y compra de derechas de agua, implanta la Memoria Histórica firmada por el PP y Podemos, y por si fuera poco, impide llamar al aeropuerto Juan de la Cierva». El problema de España, «al menos, hasta la llegada de Vox, es que la izquierda iba imponiendo sistemáticamente sus postulados y no había nadie que dijese que eso era una barbaridad». Recrimina especialmente al PP que se haya dejado arrastrar por esa corriente.

«El PP defendía la vida y ahora financia la muerte, decía que no existía la violencia de género y ahora son los primeros que la asumen». También recuerda que el PP financia al colectivo LGTBI, «que nada tiene que ver con los derechos de los homosexuales, sino con chiringuitos que viven del sufrimiento de esas personas».