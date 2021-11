La experta en arte Herennia Trillo ha abogado este jueves en la audiencia legislativa de la proposición de Ley de Mecenazgo en la Asamblea Regional por democratizar el mecenazgo para que cualquier ciudadano pueda ser mecenas, y por introducir en esta norma el mecenazgo medioambiental.

En su intervención en la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos, Trillo, que es miembro Asociación Española de Críticos de Arte, ha señalado que la Ley de mecenazgo, impulsada por el PP, debe ser una norma adaptada al siglo XXI, y para ello es necesario que «llegue a cualquier ciudadano, sin importar su situación fiscal, económica, social o profesional».

También ha apostado por aprovechar las «joyas ecológicas» con que cuenta la Región, como es el caso del Mar Menor, e incluir el mecenazgo medioambiental, ya que «el medio ambiente es lo que más mueve a la juventud», y crear unos Premios de Arte Digital Mar Menor, que, según ha asegurado, contarían con el respaldo del mercado del arte y de importantes artistas. A su juicio, la Ley debería, además, incluir nuevas figuras mecenables como la profesional, aumentando así la capacidad de ser mecenas a los profesionales que no cumplen con los objetivos fiscales pero que pueden ser mecenas a través de su trabajo, y la industrial, posibilitando entrar a pymes y empresas grandes que puedan apoyar al sector.

Trillo ha defendido, asimismo, un mecenazgo transversal, que sea reconocido con un especial beneficio fiscal o académico, y otro voluntario, centrado en aquella población que no llega a los mínimos para hacer la renta o cotizar, y que pueden aportar su trabajo y verse beneficiados, no a nivel fiscal sino mediante un bono cultural y académico. Tras poner de manifiesto deficiencias en el articulado de la ley que podrían llevar a altos grados de ligitiosidad y la necesidad de crear una figura de prevención que evite tasaciones exageradas mediante un consejo asesor formado por técnicos y no por políticos, ha dicho que esta norma debe trascender el concepto subvencionador actual por uno de inversión.