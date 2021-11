Comienza una nueva etapa en el PSOE murciano. José Vélez, delegado del Gobierno, coge los mandos de Princesa con un claro objetivo: sacar al Partido Popular del poder en el que lleva ya 26 años: «Se equivocan si piensan que me van a asustar».

¿Va a seguir siendo delegado del Gobierno?

Por el momento es compatible y lo voy a hacer, creo que puede ser positivo. Haré lo que sea mejor para la Región de Murcia.

¿Considera que se pone al frente de un nuevo PSOE?

No. Es el PSOE de la Región, que es un proyecto ganador, como se demostró en 2019. Lo que estamos haciendo es reilusionando y avanzando en las políticas que crean esperanza para los ciudadanos, que saben que es imprescindible que salga el PP del Gobierno regional.

¿Por qué lo considera tan imprescindible?

Tenemos siempre los peores datos en todo: las pensiones, entre las más bajas; los salarios, lo mismo; el índice de pobreza infantil, inasumible; solo dos de cada cien niños que piden beca comedor la pueden obtener... En esta Región no hay política social, solo un Gobierno que trabaja para unos pocos poderosos, como si estuvieran en su cortijo. Ni siquiera durante una pandemia han puesto la vista sobre los que peor lo están pasando. Han seguido confrontando con el Gobierno de España que más ha invertido en la Región en la historia.

Precisamente, usted ha acusado al Gobierno regional de esconder en qué han gastado las partidas para educación y sanidad que llegaron de Madrid.

Han gastado el dinero en no sabemos qué. Es imposible poder tener esa información en esta región. Se supone que hay un principio de lealtad institucional, pero es evidente que no se ha destinado en educación cuando echaron a la calle a los niños un día a la semana. En sanidad, tampoco, ya que los profesionales sanitarios no han sido reforzados y hay largas listas de espera para todo. Y qué decir tiene la política social, teniendo residencias sin el personal necesario. Encima, López Miras pide al Gobierno de España un nuevo fondo covid cuando él no ha gastado el fondo anterior. El dinero se le va como el agua, entre los dedos. Además, vamos creciendo en deuda pública, que ya alcanza los 11.160 millones de euros. Ante eso, le echan la culpa a Pedro Sánchez, pero se olvidan de que solo lleva gobernando tres años. Con gobiernos del PP crecía la deuda de una manera desorbitada.

"No me sienta mal que me llamen sanchista porque Pedro Sánchez es el presidente que más ha invertido en la Región"

El PP no le ha recibido muy bien. «Más sanchismo y menos Región», dicen. ¿Se lo toma como un insulto?

Vaya forma de recibirme y qué falta de respeto institucional y de educación tuvo la portavoz del PP, Miriam Guardiola. Es propio de quien se siente nervioso porque vienen personas con ánimos renovados y ponen en peligro al cortijo. Se equivoca conmigo. Si piensa que me van a asustar, pierden el tiempo. Y no, no me sienta mal que me llamen sanchista porque Pedro Sánchez es el presidente de todos los españoles y el que más ha invertido en la Región, les guste o no a los de la derecha rancia. Todas las grandes inversiones que se están haciendo en la Región las hace el Gobierno de España. ¿Qué está haciendo el Ejecutivo regional?

¿Vamos a notar algún cambio en el PSOE con usted?

Queremos cambiar cosas que se podrían haber hecho mejor. Tenemos muchos planteamientos para llegar más a la gente y explicar lo que ocurre en la Región. Es fundamental que todos los ciudadanos puedan votar en libertad, y esto significa tener toda la información. Durante muchos años el PP ha jugado a la falta de transparencia y de participación. Eso se combate con regeneración democrática. Hay un Gobierno oscurantista hasta límites insospechados y la ciudadanía va a votar con las cuatro mentiras que nos vende.

¿De qué mentiras habla?

Decir que el Gobierno de Pedro Sánchez no invierte en la Región cuando es el que más ha invertido en su historia, por ejemplo. También dicen que maltrata a la Región en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 y a cada murciano le corresponden 472 euros, estando la media nacional en 274 euros. Para preservar los sillones, este Ejecutivo de Miras tiene que mentir. Cuanto más invierten, más atacan al Gobierno de España. Lo mismo pasó con el ‘Agua para todos’. Si pensamos un poco, nos daremos cuenta de que todo lo que se ha hecho en materia del agua, siempre lo ha hecho el PSOE.

Llega a un partido en apuros, según las encuestas.

Las encuestas solo son encuestas. De hecho, a Conesa le dieron siete diputados dos meses antes de las elecciones y, dos semanas antes, nueve. Al final sacamos 17. La urna es la única verdad. Lo importante es que dejemos de ser el territorio de la corrupción al del trabajo y la honestidad. Tenemos una gran Región, pero los gestores no la llevan donde merece.

López Miras repite mucho que la Región es la «mejor tierra del mundo».

Y no le hago la contra. Tenemos la mejor tierra del mundo. El problema es que tenemos el peor presidente del mundo.

En dos años parece que han perdido la ventaja del soterramiento. ¿Qué piensa de la isla ferroviaria?

Eso de los cuentos chinos lo manejan bien. Lo hizo con el agua, ahora con el tren. El otro día escuché a Francisco Bernabé hablando de esto. Él, que apaleó a miles de personas que pedían legítimamente lo que ahora se quieren arrogar ellos. Nosotros no vendemos humo, luchamos para que esta Región tenga lo mejor. Una isla ferroviaria es lo que hemos tenido en 26 años con el PP. Con el PSOE, en dos años hemos visto cómo se lleva a cabo toda la obra del soterramiento. Con el PP no pasaría, habrían seguido apaleando a personas de bien. Vamos a tener muy pronto las Cercanías más modernas de España. ¿Que causan problemas? Claro, pero pasar de tener unas infraestructuras del siglo XIX a unas del XXI hay que ponerlo en valor. Y no hablemos del Arco Norte y Noroeste, que ya tienen iniciadas las obras. El Gobierno de Pedro Sánchez ha pasado de las palabras vacías a los hechos.

El agua es un caballo de batalla del PP. ¿Cómo responderá?

El PP solo hizo pancartas del ‘Agua para todos’, que a saber de dónde las pagaron, pero si la echan a una acequia no sale agua. El Gobierno de España está trabajando en sistemas de energía limpia para abaratar el precio del agua desalada. Va a llover menos por el cambio climático y habrá que buscar el agua que nos va a faltar por otro lado. ¿Qué hizo el Gobierno de M. Rajoy? Todos recordamos los once meses sin una sola gota. Qué hubiera sido de nosotros si no llega a ser por las desaladoras que puso Zapatero.

¿Podía haber hecho algo el Gobierno de España para evitar que el Mar Menor llegara a su estado actual? ¿No es una pérdida de tiempo hablar de competencias?

Hablamos de competencias cuando deberíamos hablar de incompetencias. El Gobierno de España sabe que quien las tiene es la Administración regional. Aquí hemos tenido muchos gobiernos centrales con el PP que no hicieron nada precisamente porque sabían que era cosa de los murcianos. Ahora, Pedro Sánchez, ante la incompetencia de López Miras, ha tenido que dar un paso adelante y ponerse a trabajar. Para empezar, ya ha puesto 387 millones, que van a ser más, con propuestas encima de la mesa para salvar una joya medioambiental como es el Mar Menor.

¿No ve nada que esté haciendo bien el Gobierno regional?

Son tantos problemas los que tiene esta Región. Tenemos la peor sanidad, educación, problemas en vivienda, medio ambiente, política social, una deuda enorme... Donde se ponga el ojo, hay un gran problema.

"Tengo el récord Guinness en denuncias falsas"

¿Cuál va a ser el papel de Diego Conesa? ¿Seguirá de portavoz del Grupo Parlamentario Socialista?

Ha hecho muchísimo para que este partido avance. Lo único que puedo decir es que, esté donde esté, siempre pondrá su grano de arena para que la Región pueda avanzar.

Conesa se marchó después de que se hubieran traspasado «líneas rojas personales» con «denuncias falsas». ¿Usted también las ha sufrido?

No van a poder conmigo. Lo han intentado por activa y por pasiva desde que era alcalde de Calasparra. Tengo el récord Guinness en denuncias, demandas y querellas y las he ganado todas. Supongo que, además de los insultos, vendrán ahora más denuncias falsas de las que van poniendo, pero no vamos a parar hasta que saquemos la mentira y la corrupción del Gobierno regional.

"Yo no veo versos sueltos en el PSOE: Castejón e Ivars ya no forman parte de partido"

Ahora el secretario general del PSOE no estará en la Asamblea. ¿Lo ve como una desventaja?

Tengo grandes compañeros en la Asamblea que hacen su trabajo a la perfección. Vamos a ser uno y a trabajar al 120% para cambiar estar Región y que tengamos las mismas oportunidades que cualquier otro territorio de España. A pesar de tener las mayores inversiones del Gobierno de central, por culpa de un Ejecutivo regional inepto, estamos pesando situaciones pésimas.

¿Qué va a pasar con personas como Ana Belén Castejón, Esther Clavero o Emilio Ivars?

Castejón e Ivars no son parte del Partido Socialista. No tengo nada que decir de ellos. La militancia está encantada con el proyecto que está en marcha y lo han demostrado este sábado con las votaciones y a pesar de la lluvia. Yo no veo versos sueltos en el PSOE.