Acaba de arrasar en las primarias con más del 80% de los votos. «Es una satisfacción muy grande ver cómo todos mis compañeros me han mostrado su apoyo», asegura José Vélez, nuevo secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia. «He notado el cariño de todas las agrupaciones y eso me da fuerzas para afrontar esta nueva etapa».

Para él, su holgada victoria es síntoma de que «el PSOE está más fuerte que nunca» y cuenta con que este sea el «primer paso para empezar a trabajar y llegar a San Esteban en 2023».

No obstante, antes es necesario saber si el secretario general será también el candidato a la presidencia del Gobierno regional, como fue el caso de su predecesor, Diego Conesa, que ganó las elecciones pero no pudo gobernar. «Es pronto, pero si la militancia viera conveniente que fuese yo, será un honor grandísimo». En este sentido, recuerda que en el PSOE son los afiliados los que escogen a su candidato. «A mí no me pone nadie, como a López Miras, que le puso a dedo Pedro Antonio Sánchez», subraya.

También se ha hablado de que el diputado socialista Francisco Lucas, recientemente nombrado secretario de transparencia en la nueva Ejecutiva nacional del PSOE, podría ser la opción para ir de número uno en las listas en 2023.

Ante esta cuestión, José Vélez asegura que Lucas «ya es parte del tándem» y que cuenta con él para trabajar en su proyecto. «Y no sólo él, el partido está abierto a todo el que quiera participar», añade.

Congreso

En este sentido, Vélez se encuentra en estos momentos inmerso en la tarea de decidir quiénes formarán parte de su ejecutiva, que saldrá del próximo congreso (4 y 5 de diciembre). «Esta mañana (ayer) he empezado a darle vueltas a la cabeza. Tenemos dos semanas por delante y vamos a trabajar para intentar que estén los mejores».