Un total de 433 inmigrantes han llegado a las costas de la Región de Murcia en patera desde el sábado, apuntan desde la Delegación del Gobierno en Murcia. En concreto, el sábado 16 de octubre fueron 9 las barcazas interceptadas con 94 inmigrantes irregulares (89 varones, 4 mujeres y 1 menor). Al día siguiente, 23 embarcaciones interceptadas con 274 inmigrantes irregulares(243 varones, 11 mujeres y 20 menores). En total el fin de semana, 368 inmigrantes (332 varones, 15 mujeres y 21 menores).

Desde el departamento de Vélez indican que "participaron en las tareas de rescate y auxilio embarcaciones y efectivos de Guardia Civil y Salvamento Marítimo, que trasladaron a Escombreras a los inmigrantes, todos en buen estado". Ahí fueron "entregados a Policía Nacional y atendidos por Cruz Roja según protoloco covid".

Fuentes cercanas informan de que se movilizó al campamento improvisado de Escombreras a miembros de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR). Todos los inmigrantes del puerto en autobús con destino a una oenegé, pero la Delegación del Gobierno no sabe cuántos de ellos aceptan integrarse en el programa de acogida del Ministerio: a las 72 horas de llegar, quedan libres.

Cabe recordar que estos extranjeros no han cometido delito alguno, salvo entrar de forma irregular en España. Por tanto, a las 72 horas de llegar, pueden quedar libres. Entonces se les ofrece formar parte del programa de acogida del Ministerio de Migraciones. "No pueden elegir aceptar o rechazar ir con una oenegé, todos son acogidos y luego eligen qué hacer, sin perjuicio de los trámites de devolución, que siguen su curso", puntualizan desde el departamento de Vélez. No se les puede retener contra su voluntad. Eso sí, se les hace a todos la prueba para ver si tienen coronavirus. El que dé positivo, va al hospital, mientras que sus compañeros de embarcación han de hacer cuarentena.

Sobre el destino de estos extranjeros, desde la Delegación manifestaron que "las oenegés se los llevan, pero no están presos". Algo con lo que partidos como Vox se muestran disconformes. "El autobús de las oenegés los suelte a deambular por Cartagena y Murcia, sin medios, llenando nuestros barrios de delincuencia e inseguridad", considera el diputado Luis Gestoso. Desde la Delegación del Gobierno no supieron contestar a la pregunta de cuántos argelinos han aceptado integrarse en el programa del Ministerio.

Y aquí , está mañana esperando el autobús de las ONGs que los suelte a deambular por Cartagena y Murcia , sin medios, llenando nuestros barrios de delincuencia e inseguridad. No oiréis nada en la prensa progre . pic.twitter.com/3gzIFjQq0z — Luis Gestoso (@LuisGestoso) 19 de octubre de 2021

Sin noticias del CATE

El Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) que se levantará en el Muelle del Carbón de Cartagena, junto a Navantia, estaría listo en diciembre. Es el anuncio que se hacía, allá por el mes de noviembre pasado. La idea era dejar de instalar un campamento en Escombreras para atender a las personas llegadas en patera al litoral de la Región y contar con un edificio habilitado para tal fin. Sin embargo, ha pasado casi un año y sigue sin haber CATE.

La construcción del centro El Espalmador cuenta con la negativa de los defensores del patrimonio defensivo de la ciudad portuaria. Desde la Asociación para la Defensa Activa del Patrimonio de Nuestro Entorno (Daphne) advierten que la ubicación que el Gobierno central ha determinado para levantar el centro, que aún se encuentra en construcción, dificultará la rehabilitación de las baterías de Fajardo y Podaderas, ubicadas a poco más de un kilómetro de distancia del CATE, ya que la «inseguridad» provocará que cartageneros y turistas no transiten en esta zona de la ciudad.