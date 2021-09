El escritor y periodista Juan Carlos Girauta (Barcelona, 1961) abrió este sábado la primera edición del Foro Liberal de la Región de Murcia, un evento organizado por los diputados que fueron expulsados de Ciudadanos tras negarse a firmar la moción de censura al Gobierno regional de López Miras. Una decisión que Girauta alaba sin reservas.

¿Qué ideas principales ha querido compartir en este foro?

La primera es que mis excompañeros de aquel proyecto político que ya no existe tuvieron no solo un acto de valentía sino de responsabilidad institucional, poniendo por delante los intereses de las instituciones de los murcianos, por delante de los intereses de un partido político en un contexto muy particular. Ese acto de responsabilidad trascendió la cuestión murciana y se convirtió en un punto de inflexión política en el conjunto de España.

Quiso el destino que en Murcia fuera a iniciarse un proceso por el cual el sanchismo pasaba a poder pactar desde con Otegi en Navarra hasta con Ciudadanos en Murcia o en Madrid, que era el siguiente movimiento en la estrategia. Eso se abortó, afortunadamente, por parte de los que todavía forman un Gobierno en coalición, que, por cierto, lo hacen muy bien. Estos compañeros, con sus decisiones, consiguieron que Sánchez, por una vez, no pudiese invadir las instituciones y lograr lo que quería por su santa voluntad. Lograron, con esos reflejos que tuvieron Isabel Franco, Paco Álvarez, Alberto Castillo o José Luis Martínez (exdiputado nacional de Cs por Murcia), poner el freno al proyecto político de Sánchez, que nada tiene que ver con el que construimos con tanto tiempo, ilusiones y esfuerzo.

¿No son tránsfugas?

Cualquiera se puede dedicar al etiquetado del prójimo, y más hoy en día donde hay poca atención a las ideas de fondo y mucha a las consignas. Oiga, se lo digo como exportavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados y como una persona que en 2008 hizo su primer acto público en la Plaza de San Jaime, cuando Ciudadanos no tenía nada, tres escaños en el Parlamento de Cataluña. Soy una de las tres personas que impulsó Movimiento Ciudadano, que fue la expansión nacional de Cs. Con todo eso, le digo: Aquí, si hubo un transfuguismo fue el de los herederos de Albert Rivera; ése es el verdadero transfuguismo: coger un proyecto y ponerlo al servicio de lo contrario para lo que se creado y para lo que se ha dicho en campaña. A mí que no me vengan con etiquetas, que me vengan con ideas. Mi pregunta es: ¿Conoce usted algún antecedente de un partido que presente una moción de censura contra un Gobierno del que forma parte? Se pretendía hacer de Murcia un laboratorio de lo que se preparaba en Madrid. No fue solo una operación torticera, desleal y contraria a los principios del partido y de la ética política, sino que también fue una operación muy estúpida, porque, primero, no logró nada, y segundo, puso sobre aviso a Doña Isabel Díaz Ayuso, que fíjese usted en lo que se ha convertido.

No me negará que el resultado de esa operación, un Gobierno regional conformado por diputados expulsados de Cs y Vox, es, como poco, extraño.

Efectivamente, puede ser una cosa sin antecedentes, rara en el sentido de poco común, no de extraña, eso se lo admito, pero bendita sean aquellas cosas poco comunes que permiten mantener los intereses de los ciudadanos y los administrados por encima de los intereses de una siglas políticas que, cosechando una derrota tras otra, no se les ocurre nada más que ponerse al servicio de la estrategia sanchista más pura y dura.

¿En qué se diferencia este Ciudadanos del que usted formó parte?

Aquel partido tenía un sello inconfundible e inequívoco: Impedir que el sanchismo siguiera demoliendo el sistema democrático español, que siguiera destruyendo la división de poderes, que siguiera presionando a los jueces o pactando con separatistas convictos y confesos, por no hablar de los herederos de la ETA. ¿Usted cree que con ese partido se puede hacer una operación con nocturnidad y alevosía para presentar una moción de censura al Gobierno del que una forma parte? Aquello no fue un capricho, fue una jugada de puro poder descarnado, el reparto de un botín y las siglas de Ciudadanos no se merecían eso, pero oiga, es lo que quiso hacer Inés Arrimadas y su equipo.