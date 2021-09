Las empresas del transporte escolar volverán a recoger a los alumnos esta mañana para llevarlos a clase. Las concesionarias acordaron anoche poner fin al paro que ha dejado a miles de escolares en tierra durante los primeros cuatro días del curso, que arrancó el lunes. Las empresas aceptaron un principio de acuerdo en una asamblea que terminó hacia las 22.30 horas. La decisión, que ha sido posible tras la mediación del presidente de la Croem, José María Albarracín, deberá ser ratificada en los próximos días.

Durante gran parte de la jornada de ayer las concesionarias del transporte escolar permanecieron reunidas y por la tarde celebraron una asamblea para decidir si aceptaban una alternativa que permita salvar los obstáculos que les han enfrentado a Educación desde el pasado mes de junio.

Poco después de las 23.00 horas la Consejería hacía publico un comunicado en el que anunciaba que hoy «volverían a funcionar con normalidad las rutas de transporte escolar de la Región y posibilitarían que todos los alumnos que las usan lleguen puntuales a sus centros escolares».

La titular de Educación, Mabel Campuzano, volvía a pedir disculpas anoche «a las familias que se han visto afectadas por los incumplimientos de las empresas durante estos cuatro días». También valoró «positivamente la reflexión que en las últimas horas han realizado las empresas del sector y que va a permitir que el servicio de transporte escolar» quede restituido hoy en toda la Región.

Las compañías a las que ha recurrido la Consejería desde el pasado lunes para evitar que los alumnos se quedaran en tierra mantendrán sus contratos hasta el mes de diciembre, según indicaron fuentes de Educación. Desde el lunes ha realizado unos treinta contratos para cubrir las rutas en las que habían dejado de prestar el servicio las empresas concesionarias, que tendrán que esperar varios meses para recuperarlas.

Los transportistas trataban de obligar a Educación a renovarles por tres años más los contratos suscritos con la Administración en 2009 y argumentaban que sin la prórroga firmada por la Consejería no pueden trabajar. Por su parte, Educación ofrecía la prolongación del contrato hasta final de curso y mantiene que la Ley de Contratos no permite renovar el convenio del 2009, lo que ha dado lugar a un conflicto que por el momento se ha resuelto.

La manifestación de alumnos de Educación Especial no será necesaria

La manifestación de los padres y los alumnos del colegio de Educación Epecial Cristo de la Misericordia de Murcia prevista para el próximo miércoles ya no será necesaria. La protesta había sido anunciada ayer para dejar patente que la mayoría de los alumnos de Educación Especial, que necesita un transporte adaptado para desplazarse, no han podido ir a clase al no tener autobús.