En un mundo de constantes cambios, dónde todo se acelera, la mejor forma de prepararse para lo que viene es fijarse en la vida real. El propósito de ESIC Business & Marketing School es contribuir a la formación del talento del mañana gracias a una formación integradora que conjugue los conocimientos más vanguardistas con las competencias necesarias para convertir al alumnado en profesionales que participen de forma activa en la transformación de las organizaciones y de la sociedad actual de una forma responsable y anclada en valores éticos.

En cada uno de sus programas educativos de grado, máster y postgrado, la institución académica garantiza una formación de excelencia gracias a un modelo educativo en el que los alumnos y alumnas están en el centro de todas las estrategias de enseñanza-aprendizaje.

La pedagogía desarrollada se centra en el “aprender haciendo” o “learning by doing” que se aplica a través del método del caso. Como la mejor forma de asimilar esta metodología es con la práctica, todos los programas empiezan con el Caso Zero, complementado a lo largo del año académico con los ‘Hackathons’, ejercicios de cocreación en el cual los estudiantes deben desarrollar la solución de un caso real donde es la propia empresa colaboradora la que propone su desafío.

Esta va evaluando y seleccionando durante todo el proceso las propuestas más innovadoras para aplicarlas en su organización.

Por ese motivo, la proximidad de ESIC Business & Marketing School al día a día y a las realidades social y empresarial le permite anticiparse a las necesidades latentes del mercado laboral.

Así lo refleja la tasa de empleabilidad de su alumnado que representa el 93% de sus alumni.

Además, organiza periódicamente el foro de empleo ‘Meet’ en el cual compañías de ámbito nacional e internacional seleccionan a los mejores candidatos. Este año se realizarán dos ediciones de dicho evento, siendo la próxima el mes de noviembre en el campus de Valencia de forma presencial.

ESIC Business & Marketing School se focaliza en sacar la mejor versión de cada uno. Para cumplir este objetivo, capacita y acompaña a su alumnado para transmitirle las competencias transversales imprescindibles que incluyen la capacidad de adaptación, la creatividad, el pensamiento crítico y el aprendizaje constante entre otras. Formarse en ESIC representa una de las opciones más fiables para prepararse al mundo laboral y aspirar a un empleo con proyección.

Torneos de Debate

Para mejorar competencias como el pensamiento crítico constructivo y la comunicación eficaz de los estudiantes, ESIC realiza Torneos de Debate entre los alumnos de grado y postgrado de diferentes programas, con participación también en ámbitos escolares y preuniversitarios. Durante el mes de septiembre se realizarán jornadas de puertas abiertas, tanto para estudios de grado como postgrado para conocer los programas, metodología y lo más importante, la filosofía de ESIC. La oferta formativa de ESIC se complementa con cursos especializados, formación para empresas y jornadas que posibilitan el networking entre profesionales y líderes de España.

