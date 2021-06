Los 18 casos de coronavirus detectados por el momento en Murcia relacionados con un viaje a Mallorca corresponden a jóvenes de entre 17 y 21 años, alumnos del instituto La Florida de Las Torres de Cotillas, así como de La Flota, Capuchinos y Jesús María de Murcia. Se trata de un brote originado en el hotel de Mallorca donde se alojaban al acudir a una especie de congregación de viajes de fin de curso post-EBAU de todas partes de España.

Desde la Consejería de Educación indican que los centros no han intervenido en la organización de dichos viajes y que estos contagios no han producido daños colaterales en los institutos mencionados, ya que el curso ha finalizado, por lo que sus contactos estrechos no pertenecen al ámbito escolar.

Los casos que se están detectando en escolares de Murcia, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana provienen del mismo brote mallorquín. Así, el Servicio de Epidemiología de la Región de Murcia está investigando los contagios en coordinación con el Ministerio de Sanidad.

Desde la Consejería de Educación están elaborando un documento con el número total de alumnos afectados y recopilando toda la información que les ha proporcionado el departamento de Slaud.

Participaron en diferentes eventos multitudinarios

Según el Servicio de Epidemiología de Baleares, los estudiantes coincidieron en las islas en viaje de estudios, se relacionaron entre ellos y participaron en diferentes eventos multitudinarios, si bien de momento no hay constancia de que hayan generado brotes significativos dentro de la Comunidad.

El País Vasco informa que los casos que se han secuenciado se ha aislado la variante Delta; en la Comunidad Valenciana y en Madrid se ha aislado la Alfa. La investigación permanece abierta y el proceso de investigación continúa.

Madrid ha confirmado 245 positivos, Euskadi 49 y Comunidad Valenciana al menos 32 casos.