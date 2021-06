Mañana, sábado 19 de junio, arrancan las oposiciones de Secundaria y Formación Profesional en Murcia, que congregarán a 11.700 aspirantes en 66 sedes distribuidas en aulas universitarias e institutos de 16 municipios para lograr una de las 828 plazas que se ofertan para 72 especialidades. A falta de menos de 24 horas para que comiencen los exámenes tan esperados para miles de murcianos, te ofrecemos todos los detalles de la convocatoria.

Horarios, sedes, consejos para realizar con éxito las pruebas... Todos los detalles sobre los exámenes que se llevan a cabo mañana, a continuación.

¿Cómo serán las pruebas?

Las pruebas comenzarán con la primera fase de las oposiciones, que tendrán dos partes: una donde los candidatos tendrán que demostrar que conocen los aspectos científicos y el dominio de las habilidades técnicas de su especialidad y la segunda con el desarrollo de un tema.

La segunda parte constará de la presentación de una programación didáctica y preparación y exposición oral de una unidad didáctica. Esta parte de las pruebas tendrá un peso en la puntuación total de un 60%, mientras que el 40% irá para los méritos que cada aspirante refleje en su ficha de baremación.

¿A qué hora comienzan las oposiciones de Secundaria en Murcia?

Mañana sábado, a las 7 de la mañana y con un extenso protocolo anticovid en marcha. A las pruebas no se podrá asistir en caso de encontrarse en aislamiento o cuarentena y Educación no retrasará el examen a los opositores que sean positivos o estén en cuarentena. Como alternativa, estos no serán excluidos de las listas de interinos.

¿Dónde se celebran las oposiciones de Secundaria en Murcia?

Las especialidades se distribuyen entre las 66 sedes que se habilitarán en 26 localidades de 16 municipios de la comunidad. Los aspirantes harán uso de las instalaciones de la Universidad de Murcia, así como de varios institutos que este año se suman al catálogo de sedes para lograr una menor congregación de personas como medida de precaución por la covid. Cada sede contará con apoyo de personal sanitario y tendrá un aforo máximo de 200 aspirantes, distribuidos en aproximadamente 20 aspirantes por aula con una distancia de seguridad de 1,5 metros.

La especialidad más numerosa, la de Inglés, congregará a más de 930 personas en cuatro sedes del campus de Espinardo, entre ellas los aularios Giner de los Ríos, el aulario norte, el edificio D y la Facultad de Ciencias del Trabajo y Trabajo Social. Otras como Geografía e Historia, con más de 900 opositores, las pruebas serán en las facultades de Matemáticas y aulario general, Economía, Biología y Veterinaria. En el caso de Educación Física, las oposiciones serán en el municipio de San Javier, en concreto en los institutos Mar Menor, Ruiz de Alda, Dos Mares, Manuel Tárraga Escribano y en la Facultad Ciencias del Deporte.

Lengua Castellana tendrá más de 700 aspirantes, que se podrán examinar en Cartagena, en los institutos Ben Arabí, Isaac Peral, Mediterráneo y Los Molinos. Matemáticas, con casi 750 aspirantes, se hará también en Murcia, en el edificio Saavedra Fajardo de la UMU y en los institutos Alfonso X El Sabio, La Flota y Juan Carlos I. Otra especialidad numerosa como Física y Química, con 550 aspirantes, será en los institutos Francisco Salzillo, Alcántara y Sanje de Alcantarilla.

El resto de especialidades se distribuirán por sedes en distintos municipios como Alguazas, Alhama de Murcia, Cieza, Fortuna, Las Torres de Cotillas, Lorquí, Molina de Segura, Mula, Pliego, San Pedro del Pinatar, Santomera o Torre Pacheco. A continuación puedes consultar pinchando aquí dónde harás el examen de tu especialidad el sábado 19 de junio.

Consejos para realizar las pruebas con éxito