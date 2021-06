El presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia y vicepresidente nacional del sector, Alfonso Hernández, sostiene que «la economía circular es indisociable del mantenimiento de la actividad empresarial».

¿Cómo están respondiendo las empresas asociadas a FREMM a este compromiso medioambiental?

La economía lineal ha muerto y la economía circular es presente y futuro. Hoy, es impensable que no sea así, porque los recursos naturales son limitados, algo sobre lo que en épocas anteriores no se tenía conciencia de ello, pero ahora sí. La economía lineal es insostenible ecológica, social y económicamente y provoca que una empresa no pueda tener una visión a largo plazo.

Estamos ante un nuevo modelo económico de producción y consumo responsable, basado en ‘Residuos 0’, reutilización, diseño ecológico, eficiencia energética y eficiencia hídrica, entre otros retos. Esta nueva tendencia conllevará crecimiento y creación de empleo.

Las empresas del metal son conscientes de que debemos ser sostenibles para garantizar el futuro de las nuevas generaciones y de sus propias empresas, que están demostrando una gran capacidad de adaptación.

«Reivindicamos que la Región de Murcia sea la primera comunidad autónoma autosuficiente en producción y consumo eléctrico»

¿Con qué herramientas cuentan para hacer la transición de las empresas hacia la economía circular?

El desarrollo sostenible forma parte de los objetivos de nuestro Plan Estratégico y cuenta con varias líneas de acción.

La creación de AMBIMETAL es una de ellas, en 2019, que impulsamos para dar al desarrollo sostenible un carácter transversal y prioritario. Somos la primera organización empresarial en España que ha creado este servicio, que está compuesto por los técnicos responsables en sus empresas. En poco tiempo, se ha convertido en un interlocutor reconocido ante la administración.

También hemos conseguido este año ser Oficina Acelera Pyme, que es un proyecto en sostenibilidad apoyado por Red.es. Ambos servicios nos permitirán acompañar a las pymes, micropymes y autónomos en transición hacia la economía circular.

Un ejemplo de acción es que estamos calculando nuestras huellas de Carbono, lo que nos permite tomar conciencia de nuestro impacto en el medio ambiente y poder poner objetivos concretos.

¿Cómo se vela desde FREMM por la eficiencia energética?

Nuestro compromiso con este objetivo es alto, lo entendemos como una necesidad para la sostenibilidad de nuestro planeta y nuestra economía. De hecho, en 2002, creamos el Laboratorio de energías renovables y eficiencia energética para impartir formación e impulsar este proceso.

Estamos asistiendo a la digitalización de los procesos productivos, que va ligado a un mayor consumo energético en la economía, por eso, también es prioritario que se optimicen los recursos, como es mediante el uso de instalaciones fotovoltaicas.

Pero vamos más allá. Desde hace cuatro años, reivindicamos que la Región de Murcia sea la primera comunidad autónoma en ser autosuficiente en producción y consumo eléctrico mediante el uso de fuentes renovables. Nuestra climatología nos lo permite. Por eso, apelamos al gobierno regional a que se aproveche esta ventaja competitiva en beneficio de los ciudadanos de la Región de Murcia.

El hidrógeno es otra alternativa para reducir la emisión de CO2 a la atmósfera y la Región tiene el entorno idóneo para ser punta de lanza de desarrollos de hidrógeno azul y verde, ya que tenemos gaseoductos, desaladoras y sol.

¿Qué oportunidades de negocio ofrece la economía circular?

Tenemos economía nacional muy dependiente de las energías fósiles, que debemos importar en gran cantidad y merma la competitividad de las empresas españolas. Apostar por la economía circular, en nuestro caso, nos permite, además, reducir esta dependencia, consiguiendo precios más competitivos de la energía, en comparación con otros países.

¿Cómo incentiva la FREMM la creación de empleos verdes?

Los empleos verdes son los trabajos destinados a proteger el medio ambiente o a reducir al máximo el impacto sobre el mismo.

En FREMM estamos haciendo una clara apuesta por una formación especializada en sostenibilidad y eco-innovación en movilidad sostenible y gestión eficiente del agua. Además, apostamos por la reducción, reutilización y reciclaje de residuos.

De hecho, estamos explorando con empresas de la Región y una consultora de Madrid para desarrollar planes de formación verde para estos trabajos vinculados a las energías de futuro.

¿Qué nueva ayudas ha impulsado la FREMM con respecto al ahorro energético y las renovables en la Región de Murcia?

El impulso de las ayudas corresponden a los diferentes gobiernos. En energías renovables, hemos conseguido desde la Federación del Metal subvenciones para la instalación de placas solares en empresas y autoconsumo. Y en la actualidad, hemos solicitado a la Asamblea Regional que habilite incentivos para impulsar un Plan Renove, dirigido a la compra de vehículos nuevos y usados de bajas emisiones y achatarrar vehículos sin el distintivo ambiental. También estamos reuniéndonos con ayuntamientos para que las empresas o particulares que apuesten por el autoconsumo obtengan ventajas fiscales en los impuestos municipales, por su compromiso con el medio ambiente.

En lo que respecta a Europa, esperamos que los fondos europeos para afrontar la transformación lleguen a todos los sectores y se ajusten a las necesidades reales del tejido productivo.

AMBIMETAL | Lo que hacen los asociados Programas de voluntariado ambiental: - Reforestaciones y recuperaciones ambientales del entorno de la Región de Murcia - Limpiezas de costas.

Huella de carbono: - Cálculo y registro de la huella de carbono - Programas de compensación, asociados por ejemplo al proyecto Life Forest CO2 y Mares sin huella.

Movilidad: - Fomento del vehículo híbrido y eléctrico - Planes de movilidad al trabajo.

Eficiencia ambiental: - Mejora de la eficiencia energética, con por ejemplo con la implantación de iluminación LED - Instalación de placas solares - Sistemas de ahorro de agua.

Economía circular: - Desarrollo de proyectos de valorización de residuos, economía circular y descarbonización.



