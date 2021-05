Los presupuestos de 2021 que ya han empezado a tramitarse en la Asamblea comenzaron a negociarse el año pasado entre el Partido Popular y Ciudadanos. Con la negociación bastante avanzada, la moción de censura que los naranjas presentaron con el PSOE hizo saltar por los aires el anterior equipo de Gobierno. No obstante, el trabajo realizado no fue en vano y desde el propio Ejecutivo regional reconocieron que la negociación de las cuentas se desbloqueó con los nuevos consejeros expulsados de Ciudadanos «en tres horas».

Sin embargo, las diferencias entre el presupuesto que iba a ser y el que ha quedado han llamado la atención entre los liberales que participaron en la negociación de estas cuentas.

Para empezar, los populares han eliminado los 45 millones de euros de un fondo de contingencia para mantener la contratación de profesorado covid hasta diciembre de 2021, que han ido a parar a otras consejerías y a aumentar la financiación de 7 TV, entre otros gastos. Además, los liberales denuncian que se han eliminado las inversiones en medidores CO2 y purificadores para la acordada vuelta a la presencialidad (que tenían presupuestados 3 millones).

De los 30 millones que en un principio se iban a destinar a reforzar la atención primaria, urgencias, SUAP y CIAR, ahora solo se reflejan 8 millones. Por otra parte, han desaparecido los 8 millones para la gratificación a los sanitarios, los 35 millones para el plan de choque para reducir las listas de espera y los 35 millones para infraestructuras sanitarias entre las que se encuentra la UCI del Noroeste. Además, solo se ha dejado 1,5 millones para la enfermería escolar cuando con Cs se reservaron 6 millones de euros.

Por otra parte, en Cs subrayan que el PP ha disminuido en 500.000 euros el presupuesto para la Consejería de Transparencia. En cuanto a Fomento e Infraestructuras, este departamento iba a recibir con las cuentas pactadas con Cs hasta 33 millones más.

Para sorpresa de los fieles a Inés Arrimadas, hasta 150 actuaciones que iban a ser incluidas en los Presupuestos, gran parte de ellas ya aceptadas por el PP, no aparecen en el desglose presentado por Javier Celdrán.

En Turismo, echan en falta una partida para el acuerdo con el Obispado para rehabilitar la Catedral de Santa María o la restauración de las baterías de la costa, ambas en Cartagena.

En la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente no encuentran financiación para las medidas de regeneración del Mar Menor (por valor de más de 28 millones) o para fomentar la agricultura ecológica (casi 8 millones).

En Educación y Cultura, por otra parte, ya no hay partidas específicas para la climatización de centros educativos (se habían acordado 5 millones) ni para la gratuidad de los libros de texto (9).

Los liberales aseguran que también aprobaron con el PP consolidar mil puestos de interinos en el SMS por un coste que alcanzaba los 70 millones.

La desaparición de estos proyectos no significa necesariamente que no se vayan a ejecutar, pero sí que es cierto, apuntan desde Cs, que si no aparece, el Gobierno no estará obligado a llevarlas a cabo.