El psicólogo clínico y psicoanalista José Ramón Ubieto tiene previsto ofrecer hoy un taller online titulado El suicidio. Un acto específicamente humano organizado por el Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia.

Dice usted que no hay fórmula mágica para prevenir los suicidios, pero, ¿hay alguna receta, aunque no sea infalible?

El psicoanalista Jacques Lacan hablaba de ‘la insondable decisión del ser’ para explicar que no hay nunca una causalidad directa entre algo que nos ocurre y nuestra respuesta. En el intervalo siempre existe una decisión, un consentimiento que damos (o no) y que muchas veces es inconsciente y por tanto insondable. Muchos suicidas no podrían explicar (muchos que sobreviven al acto tampoco) las razones de esa decisión de quitarse la vida. Por eso, hablar de prevención exige ser prudentes ya que más que predecir ese acto, muchas veces sinsentido, conviene prevenir algunas condiciones que lo facilitan. La más importante es no dejar a las personas desamparadas, sin un lugar donde agarrarse: sean personas mayores en soledad no deseada, familias desahuciadas de su hogar, adolescentes atormentados con sus propios embrollos mentales o niños acosados en el colegio. Estar cerca de ellos, saber qué les preocupa y facilitarles los medios es la mejor prevención.

Siempre que se hace público el suicidio de una persona adolescente, la opinión pública da por ello que había un gran problema detrás. Esos deseos de acabar con la propia vida, ¿van siempre unidos a temas de acoso o maltratos, como se suele supone de primeras?

Como dice la serie, hay 13 razones o más. Acoso o maltrato es una, pero la más importante es que la pubertad es un momento vital en que cada chico y chica tienen que cambiar de partenaire para seguir con el baile de su vida. De los progenitores a una nueva pareja, amigos, y para ello no tienen manual de uso. Por eso, la atracción del abismo es muy grande. Algunos sienten que no son nada, que son ese vacío al que se arrojan. No tienen una respuesta aceptable (para ellos) a las preguntas ‘qué voy a hacer con mi vida’ y ‘cuál es mi verdadero valor’ Sobre todo, porque el cuerpo les aprieta y les exige satisfacciones inmediatas que no siempre alcanzan.

Juegos como la Ballena Azul o el reciente del ahorcamiento en TikTok, ¿están dando lugar a que haya menores que acaben poniendo fin a sus vidas en realidad sin querer?

Se trata de desafíos que les gustan porque es el momento de ponerse a prueba, verificar que dan la talla. Muchos los inician con esa idea y afortunadamente solo algunos los siguen hasta el final. La iniciación al mundo adulto siempre necesito ritos, desde las conductas de riesgo, los trabajos, la mili, los consumos e incluso formas de violencia (peleas). El riesgo de los retos virales es que uno puede encontrarse más solo ante ellos, sin el apoyo del grupo.

¿Cree que el acceso a las nuevas tecnologías a edades cada vez tempranas influye?

La realidad digital es la otra escena, la ‘second life’, en la que hace tiempo que viven ellos. Es mucho más que un juego o unos gadgets, es un lugar donde inscribirse (hacerse una reputación, más o menos popular con sus likes), donde encontrar respuestas a muchos interrogantes (el sexual, el primero, a través del porno online) y también donde encontrar amigos, pareja, aprender, inventar y colaborar. Por eso, a veces también preguntan cosas sobre la vida y sobre el valor que tiene, eso les lleva miles de paginas y foros sobre autolesiones, suicidio o conductas alimentarias.

¿Qué es el efecto ‘cámara de eco’ que pueden recibir los jóvenes en redes sociales?

La vida algorítmica se basa en que uno recibe como respuesta ‘que le conviene’ más de lo mismo que ha manifestado. Si quieres viajar a Perú, solo recibirás cosas en ese sentido y si quieres saber si es interesante suicidarte, el eco de tu pregunta se encierra en la cámara de los que se hacen la misma pregunta. Los casos de Noa, la adolescente holandesa que hizo pública en Instagram su deseo de morir poco antes de suicidarse y de la adolescente de 16 años (no identificada) que se suicidó en Malasia después de publicar una encuesta también en Instagram preguntándole a sus seguidores si debería morir o no, lo ejemplifican bien.

¿Si un adolescente hace público en redes que barrunta poner fin a su vida, ¿está pidiendo socorro o aprobación?

Está preguntando algo que le angustia, algo así como ‘qué soy yo en el deseo de los que me rodean’. El riesgo es que los filtros burbuja y la cámara de eco le devuelvan una respuesta clara mostrándole que hay otros muchos adolescentes que se preguntan lo mismo y que el acto suicida puede ser una buena ‘solución’.

¿Cree que hay remordimiento entre los usuarios de redes, en el caso de tener conocimiento de la muerte de alguien?

Los afectos son siempre particulares, habría que verlo en cada caso y depende también mucho de los vínculos que tenemos con esa persona, si son cercanos, intensos, ambivalentes, o son lejanos e indiferentes.

¿Cree que los medios han de publicar suicidios?

El suicidio es un fenómeno social complejo que causa más de 800.000 muertes al año en todo el mundo y que no debemos silenciar. La cuestión es hablar de la gravedad, de los recursos existentes y de los factores que lo favorecen y aquellos que podrían mitigarlo. Lo que sí hay que evitar son los detalles y las imágenes ya que es allí donde los posibles suicidas quedan atrapados y encuentran una certeza y un empuje.