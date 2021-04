La Consejería de Salud anima ahora a los mayores de 70 años de Murcia y Lorca que no hayan recibido ninguna dosis a que acudan aunque no tengan cita previa. Para recibir la vacuna, la Consejería recuerda que han de llevar su DNI y la tarjeta sanitaria. Además, ha habilitado distintos horarios en función de la franja de edad para que acudan por turnos.

Este jueves el consejero de Salud, Juan José Pedreño, pedía, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, no hacer caso a los bulos que animaban a ir a vacunarse sin cita previa ya que, como explicó, no era el protocolo que se estaba siguiendo y con ello solo se entorpecería el proceso. Ahora, desde Salud informan de que se llevará a cabo una campaña de recaptación para administrar la vacuna a quienes no quisieron ponérsela en un primer momento o a quienes por errores técnicos no han sido llamados. De este modo pretende cerrar la inmunización de esta franja de edad lo antes posible.

Los horarios de vacunación que se llevarán a cabo este fin de semana son los siguientes:

Sábado

- Centro de Salud de San Andrés: 600 pacientes de riesgo.

- Estadio Nueva Condomina: personas nacidas entre 1941 y 1946 (De 75 a 79 años). De 9 a 19 horas.

Domingo

- Servicios Municipales del Jardín de Salitre- Murcia: 700 mayores de 80 años para segunda dosis.

- Estadio Nueva Condomina- Murcia: personas nacidas entre 1947 y 1951 (De 70 a 74 años). De 9 a 19 horas.

-Pabellón Felipe VI- Lorca: personas nacidas entre 1942 y 1951 (de 70 a 79 años). De 9 a 14 horas