El consejero de Salud, Juan José Pedreño, y el portavoz técnico del Comité de Seguimiento Covid, Jaime Pérez, comparecían, como cada lunes, en rueda de prensa para informar sobre las últimas decisiones Pedreño dijo que en España hay una incidencia de 107,9 casos a siete días y en Murcia 34,3 casos, “muy por debajo de esa media nacional”. Asimismo, en la Región hay un “2% en ocupación camas hospitalarias, solo por detrás de Baleares”.

“La situación puede cambiar en cualquier momento”, consideró el consejero, que volvió a incidir en la importancia de la prevención. Los datos son buenos por "la población, que está acatando las normas, utilizando la mascarilla, intentando mantener esa distancia, el lavado de manos... ese es el mayor éxito que está teniendo la Región de Murcia".

En la Región hay 513 casos activos, 12 detectados en las últimas 24 horas. Hay 79 personas ingresadas, 17 en la UCI. No hubo que lamentar muertes en la última jornada.

El Comité Covid mantiene las mismas medidas que la semana pasada: cierre perimetral de la Región y toque de queda de once de la noche a seis de la mañana. El lunes pasado, la Región relajaba sus medidas: la prohibición de reunirse en casas se levantaba y el toque de queda dejaba de ser de diez de la noche a seis de la mañana. En el caso de las viviendas particular, máximo cuatro no convivientes. Misma regla que se pone en el interior de los bares, donde sí se deja que seis personas se reúnan en la terraza de un restaurante a comer o cenar.

Por localidades, Puerto Lumbreras sigue en nivel de alerta extremo. Es el único municipio que está confinado con cierre perimetral. Nivel muy alto, Ricote, puesto que "ha tenido un aumento de la incidencia, pero está todo ajustado a la población: es una población pequeña y al aparecer dos o tres casos, que están controlado, aumenta".

Medio alto: Lorquí, San Pedro, Torre Pacheco, Cieza, Abanilla, Águilas, Alhama y San Javier. Los restantes municipios, en nivel de alerta bajo.

“No hay ninguna vacuna mala: todas son buenas”, insistió el consejero, que destacó que están llamando por teléfono a la gente para vacunarse en vez de usar el mensaje de texto.

Pedreño afirmó que se prevé que lleguen estos días a la Región 31.000 dosis de Pfizer y unas 11.000 de AstraZeneca. “La previsión es citar a más de 70.000 personas para vacunarles en centros de salud y pabellones”, destacó. “Nos queda mucho camino por andar todavía”, subrayó, a lo que añadió que “vamos a priorizar la vacunación masiva por colectivos de edad”.

"Los centros de salud no podemos bloquearlos con 200 personas: necesitamos que hagan su actividad diaria", explicó el consejero, en referencia a por qué usar el sistema de los grandes pabellones.