El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Juan José Molina, inició su intervención en el debate previo a la votación de la moción de censura en Murcia diciendo a Franco, Álvarez y Miguélez: "Son ustedes unos sinvergüenzas".

El presidente de la Asamblea, Alberto Castillo, cortó entonces al diputado y destacó que no iba a permitir "ningún insulto en la tribuna. La paciencia tiene un límite, no estiren ustedes mi paciencia. No está viendo toda España, ¿esta es la imagen del parlamentarismo en Murcia?"

Molina subrayó que "en el amor, en la guerra y en la política, se aprende mucho más en la derrota. En una contienda, todos los bandos creen tener la razón. En una cuestión política como esta, están partidarios y detractores, con argumentos en los dos bandos". Tachó de "compra con la que está asegurándose seguir en el poder" lo que ha hecho Miras con los tres diputados de Cs que ya son consejeros de su Gobierno.

Se dirigió a Liarte, de los expulsados de Vox, y le recordó que "esconder la cabeza como un avestruz no es vivir una vida plena". Le habló del bushido y de los códigos éticos del samurai y apuntó que "le ha faltado el coraje de lo que usted, en conciencia, sabe que tenía que hacer". "Usted se está saltando el código a la torera", manifestó. "Usted lleva 30 años intentando ser samurai y no lo ha conseguido, y aquí hay más de veinte samurais que, sin saberlo, lo somos", manifestó Molina.

A la hora de votar, "si permitimos que se lleve a cabo un acto injusto, los que así lo hagan vivirán en un mundo donde está permitida cierta injusticia".

Admitió que en Cs "hemos cometido errores" y que "el colmo es equivocarse de socio preferente, como hemos hecho aquí en Murcia". "Ni siquiera en política vale todo", espetó a Miras, a lo que añadió que el PP en la Región "es como un 'arbolico' que se ha torcido".

"Señor Liarte, no han entendido nada. Les han contado que van a formar parte de una unidad de destino en lo universal. El centroderecha. Por higiene democrática, urge, señor López Miras, mandarle al banquillo", recalcó en su comparecencia ante la Cámara.

En la misma línea, comentó al PP que "llevamos seis años limpiando su partido de corruptos y ustedes llevan dos semanas limpiando nuestro partido de indeseables para quedárselos en su casa".