La candidata a la presidencia de la Comunidad Autónoma, Ana Martínez Vidal, ha remarcado hoy en la Asamblea Regional que “esta moción de censura es imprescindible para regenerar las instituciones, acabar con la corrupción sistémica que sufrimos y recuperar la confianza e ilusión de todos los ciudadanos. Llega un momento en el que hay que levantarse y decir basta, y ese momento ha llegado”.

La coordinadora autonómica de Ciudadanos remarcó que “la moción de censura es hoy más necesaria que nunca, cuando han aflorado más de 600 casos de vacunación irregular, la mayor traición que han padecido los murcianos”. Y se ha preguntado “cuántos murcianos han fallecido porque la vacuna que les correspondía se la puso un político del Partido Popular”.

En su intervención, la candidata a la presidencia ha asegurado que lo que podía haber sido un simple cambio de dirigentes se ha acabado convirtiendo "en un mercadeo de sillones, en una subasta de sueldos públicos y de chófer oficial, en un afloramiento de la peor corrupción incubada durante los últimos 26 años en la Región de Murcia y un transfuguismo deleznable, porque el Partido Popular ha hecho de la corrupción su forma de supervivencia”.

A pesar de que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, llegó a afirmar que presentar una moción de censura en plena pandemia es una irresponsabilidad, Martínez Vidal ha asegurado que cuando se presenta ante un gobierno autonómico ahogado en corrupción y cuyas "prácticas irregulares juegan hasta con la vida de las personas es una obligación”.

“El PP cree que esta Región le pertenece y que está por encima de la ley, y eso desde Ciudadanos no lo vamos a consentir”, ha afirmado la coordinadora autonómica de la formación liberal, quien ha recordado que casi dos meses después de que saltara el escándalo del ‘vacunagate’, “el PP sigue sin facilitar ningún tipo de información sobre la ‘lista VIP’ de vacunados, mientras se ha saltado la cola sin pensar en los más vulnerables, que siguen esperando su vacuna”.

A su juicio, “26 años de gobiernos del PP en la Región son demasiados, son 26 años de corrupción, de abuso de poder, de capitalismo de amiguetes, de privilegios para unos pocos, de impunidad y redes clientelares que los murcianos vamos a estar pagando mucho tiempo”.

Ustedes son tránsfugas

Dirigiéndose a los exdiputados naranjas, Vidal afirmó que "no son disidentes, no son rebeldes y, mucho menos, los salvadores de un pacto que ya no tenía razón de ser. Ustedes son tránsfugas y representan lo más indigno de la política".

Tras desgranar el programa del denominado Gobierno de la dignidad, basado en 24 puntos y firmado esta misma mañana junto al secretario general socialista, Diego Conesa, Ana Martínez Vidal ha finalizado su intervención asegurando que “se trata de un proyecto integrador, que va más allá de cualquier ideología. Un proyecto ilusionante, para recuperar la confianza en las instituciones, para que los murcianos sean los únicos protagonistas”. Y ha apelado a los 45 diputados, porque a su entender “esta es la última oportunidad que vamos a tener para gobernar para todos. Es nuestra oportunidad de hacer historia”.