‘El Ayuntamiento exige la retirada de la moción de censura y la dimisión inmediata de Diego Conesa tras orquestar una trama de falsedades para asaltar el Consistorio’. Así rezaba el titular de la nota de prensa que el Ayuntamiento de Murcia colgaba en la web municipal, un hecho que no ha sentado nada bien a la oposición por el «uso partidista» del portal digital y también de las redes sociales del Consistorio.

La teniente de alcalde y portavoz del Gobierno local, Rebeca Pérez, compareció ayer ante la prensa para pedir de forma inmediata la retirada de la moción de censura contra el alcalde José Ballesta y la dimisión del secretario general del PSRM, Diego Conesa, «por el escándalo de los audios que han trascendido de la última reunión del Comité Regional que mantuvieron los socialistas murcianos y en los que se ponía de manifiesto la existencia de una trama de bulos, difamaciones y falsedades para asaltar el Ayuntamiento entre el PSOE y Ciudadanos».

Estas declaraciones las hizo como miembro del equipo de gobierno y no como portavoz del grupo municipal popular, algo que fue criticado por los socialistas y por Podemos, que dejaron claro que el PP hace un «uso torticero de la institución del Ayuntamiento de Murcia, que es de todos los murcianos y no puede utilizarse para hacer arengas políticas particulares». «Tantos años en el Gobierno», señala Javier Mármol, portavoz de la ejecutiva del PSOE municipal, «les ha hecho pensar que el Ayuntamiento es suyo. Este es uno de los motivos que nos reafirma en que la moción de censura siga adelante, porque al igual que confunden lo particular con la institución, lo hacen con los recursos públicos y el dinero».

Rebeca Pérez argumentaba sus peticiones por las maniobras judiciales del concejal de Ciudadanos, Mario Gómez, y el líder de los socialistas en la Región, Diego Conesa, para lograr fines personales y partidistas. «Esta trama planificada en sillones de Madrid para asaltar los sillones de Murcia constituye un atentado a la democracia ante el que no podemos permanecer impasibles por respeto al medio millón de votantes que respaldaron al alcalde en las últimas elecciones municipales».

Esta cifra de votos no encaja con los resultados de los comicios municipales de 2019, donde Ballesta obtuvo 72.389 papeletas en Murcia. Esto fue criticado por el portavoz municipal de Podemos, Ginés Ruiz, a través de su perfil en Twitter.

«Han ofrecido una rueda de prensa para tratar un tema interno de partido y que poco o nada tiene que ver con el municipio de Murcia ¿Es que el PP no tiene sede o es que confunde el Ayuntamiento de Murcia con la sede del PP?», insistió Javier Mármol.

Por su parte, la portavoz municipal recordó que «el señor Gómez se enfrenta a un presunto delito de infidelidad en la custodia de documento público, al supuesto aprovechamiento de su cargo como concejal para obtener una plaza del Servicio Murciano de Salud causando un grave perjuicio a otros aspirantes, al pago de su campaña electoral con dinero público de la Asamblea Regional, a la denuncia por acoso que recibió de un alto funcionario del Ayuntamiento con una trayectoria intachable de más de 20 años y al expediente abierto por atentar contra la seguridad ciudadana por tener parados sin motivo más de 120 coches de la Policía Local y los Bomberos en un momento como el actual, en medio de una pandemia, en el que su uso resultaba absolutamente necesario e indispensable».

Gómez volvió a reafirmarse ayer en la reunión de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos que la moción contra Ballesta sigue adelante.