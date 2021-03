Juan Francisco Perán ha estado involucrado desde hace 10 años en el mundo asociativo con ADILOR (Asociación de Diabéticos de Lorca y su Comarca) y ahora ha sido elegido por mayoría absoluta como presidente de la Federación Española de Diabetes (FEDE).

¿Qué supone para usted este nombramiento como presidente de la FEDE?

Para mí es un sueño hecho realidad. Con esto cumplo uno de los objetivos que me he marcado en mi vida para poder ayudar al colectivo de personas con diabetes, y también mucha ilusión por haber conseguido una mayoría absoluta entre mis compañeros que no me esperaba.

Defina brevemente qué es la FEDE?

Es el mayor organismo de representación a nivel nacional de las personas con diabetes y uno de los principales objetivos es defender los intereses del colectivo y darles visibilidad.

¿Qué líneas ha trazado con su nombramiento en la FEDE?

Mejorar la calidad de vida de los pacientes Tipo 2, puesto que a ellos les atienden los médicos de cabecera y no enfermeros especializados. Estos pacientes son los grandes olvidados de la diabetes. Se luchará más por ellos. Queremos acceder a las nuevas tecnologías del Sistema FLASH y monitorización continua, que de momento solo están financiadas para los del Tipo 1. Además, trabajaremos para que se reconozca una titulación específica porque necesitamos más educación diabetológica y no nos vale que los enfermeros salgan de unas listas generales, por lo que luchamos para que salgan de unas específicas y garantizar que están más preparados; Pero también seguir en la misma línea que se ha ido trazando desde hace un año porque la junta directiva ha hecho un gran trabajo.

¿En qué consiste el Sistema FLASH que ha mencionado?

Es un dispositivo que consta de un sensor y un lector que se pone tras el brazo y está pegado con un adhesivo, evitando tener que recurrir a los pinchazos en el dedo para sacar muestras de sangre como se hacía antiguamente. Así podemos ver cómo es la tendencia de la glucosa (hacia arriba o hacia abajo) y la velocidad a la que va. Este sistema va haciendo una lectura continua de glucosa y en tiempo real.

¿Podría explicar la terminología Tipo 1 y Tipo 2 ?

El páncreas de los pacientes de Tipo 1 dejan de funcionar. Es decir, no generan insulina. Mientras tanto, el páncreas de los pacientes del Tipo 2 sí la genera, pero no la que necesita el organismo. La diferencia entre uno y otro es que los pacientes de Tipo 1 van insulinizados (el tratamiento consiste en proporcionar dosis de insulina) y los del Tipo 2 son antidiabéticos orales y con algunas dosis de insulina.

Desde FEDE se reivindica la enfermería escolar.

Sí, hasta ahora tenemos educadores en diabetes, pero no con formación específica. Lo que pedimos es que dentro de la rama de enfermería se reconozca una titulación en diabetes. La medicina toca la diabetes, pero de una forma pasajera. Y lo que nosotros pretendemos es que dentro de los centros de salud haya enfermeros educadores en diabetes para que que también atiendan a los pacientes de Tipo 2.

¿Se ha desplazado la atención a los pacientes diabéticos por culpa del coronavirus?

A nivel asociativo nos hemos llevado un gran palo. El apoyo psicológico que presta la asociación se está perdiendo, las actividades no son presenciales por lo que estamos muy limitados, sobre todo los pacientes de Tipo 2.