Cuando ocurre una avería o un accidente en la autopista, si el arcén es muy pequeño, los vehículos se quedan osbtaculizando alguno de los carriles de circulación y, al acercarse un camión con un rango de visión que no es lo suficientemente amplio, suceden los accidentes.

Un empresario local de Molina de Segura, Diego Nicolás Gil, del servicio de atención en carretera de Talleres La Variante, ha ideado un sistema innovador capaz de evitar estos siniestros. Se trata de un sistema fiable, seguro, sencillo y capaz de avisar con señales acústicas y luminosas a los demás conductores, a tiempo real, a través de ondas de alcance aproximado de unos quinientos metros a la redonda, del lugar donde ha ocurrido el accidente, informando a los demás usuarios de la vía y evitando así la comisión de choques.

«El dispositivo lanzaría una señal sonora y también se iluminaría un led que alertaría al conductor cuando esté en un radio de 500 metros del lugar», explica Nicolás Gil. «Así, ante cualquier momento de cansancio o falta de atención al volante, le devolvería los cinco sentidos a la carretera y evitaría nuevos colapsos». La alerta se apagaría automáticamente cuando el vehículo se aleja más allá del radio de 500 metros del lugar.

De esta forma, este sistema, de fácil aplicación en los vehículos, en los teléfonos móviles y por supuesto en usos múltiples de profesionales, sería capaz de reducir, e incluso evitar, los accidentes posteriores de estos profesionales de asistencia.

«Yo llevo más de 30 años en esto y veo que, aunque hay vías rápidas y los vehículos son más placenteros, no se están evitando estos accidentes. Siguen dándose», asegura este empresario, quien cuenta que, cuando acuden con sus grúas al lugar del accidente, algunas veces «un coche ha pasado tan cerca nuestra que se ha llevado los espejos por delante, o se ha subido levemente a nuestra plataforma. Hemos estado muy cerca de un accidente muy grave».

Este tipo de choques ocurren con demasiada frecuencia, a pesar de los sistemas de señalización actuales: «No lo hemos podido corregir con las distintas opciones que tenemos, como triángulos o la iluminación de las mismas grúas o los coches de la Guardia Civil».

¿Y por qué siguen ocurriendo estos accidentes? «Simplemente porque la atención del chófer no está centrada en conducir, sea por cansancio o por uso de aparatos móviles. Y estas cosas son las que provocan los accidentes tan grandes y graves, a veces con víctimas de por medio, que se podrían evitar fácilmente».

«Funciona estés donde estés»

El sistema funciona como receptor-emisor: como receptor, se pone activo en cuanto está el coche en marcha y podrá recibir la señal de alarma en caso de encontrarse un accidente; como emisor, el conductor avisará de que su vehículo está estacionado o accidentado al poner los cuatro intermitentes.

De esta forma, para que funcione es necesario que todos los coches tengan el dispositivo implantado. «La idea es la siguiente: como cualquier sistema de seguridad que tenga que instalarse en vehículos, lo que se pretende es que a partir de que la DGT vea que esto es muy bueno y hay que adaptarlo ya a la circulación, el fabricante automáticamente lo incorporará en el paquete de seguridad que lleva cada vehículo», explica Nicolás Gil.

Su principal ventaja frente a las aplicaciones para los teléfonos que existen actualmente es que el dispositivo iría acoplado al vehículo y funcionaría de manera automática, sin necesidad de que el conductor tenga que entrar en su aplicación móvil para reportar el accidente, evitando así la distracción que supone el uso de móviles al volante. «Además, muchas veces en los circuitos hay sombras en el tema de la cobertura, o no tienes el teléfono a mano, o te has quedado sin batería... circunstancias en las que no puedes ni recibir ni emitir. Esto funciona estés donde estés, se haya caído la red, no funcionen los repetidores… si el que viene y el que va tienen el dispositivo instalado, funcionará».

«Las autoridades deben tomar nota»

Diego Nicolás Gil está registrado como autor en la propiedad intelectual de este invento desde hace cuatro años. «Lo hemos presentado hasta donde hemos podido llegar, no habíamos podido hacer este lanzamiento antes, ahora hemos decidido hacerlo. Queremos darle divulgación».

El empresario molinense asegura que ha probado el aparato «y sabemos lo bien que funciona». «Por ello, las autoridades deberían tomar buena nota y aplicar este sistema innovador que, sin duda, en un futuro próximo marcará un importante hito en materia de Seguridad Vial a nivel mundial. Salvará muchas vidas», concluye Nicolás Gil.