La Asociación Unificada de Guardia Civiles (AUGC) ha vuelto a denunciar que los guardias civiles son tratados como “policías de segunda clase” al ser "ninguneados" por parte de las autoridades para ser vacunados contra el coronavirus. "Nos hemos visto gratamente sorprendidos al comprobar que en el día de hoy en el Área II de Salud que comprende los municipios de Cartagena, La Unión, Fuente Álamo y Mazarrón se ha producido la vacunación de al menos 850 compañeros de la Policía Local y Policía Nacional, así como otros servicios de emergencia como Bomberos o Protección Civil. Sin embargo, no podemos entender cómo no ha ocurrido lo mismo con los guardias civiles que a pesar de encontrarse en primera línea en la lucha contra el COVID-19 y en la prestación de servicios tan importantes como la lucha contra la inmigración, no han sido tenidos en cuenta en la programación de las vacunas de AstraZeneca", lamentan.

Asimismo explican que el Área de Salud de Cartagena comprende los acuartelamientos de Cartagena, Cabo de Palos, La Unión, El Albujón, El Algar, Fuente Álamo y Mazarrón, con guardias civiles prestando servicio en unidades de Seguridad Ciudadana, Trafico, Fiscal y Fronteras, Servicio Marítimo, Seprona, entre otras, con un número alrededor de 500 guardias civiles.

"No solo es sorprendente que no nos hayan vacunado, sino que hasta el momento no se tiene constancia de la fecha o del plan de vacunación de los guardias civiles, lo cual nos hace sospechar que seremos los últimos en recibir la vacuna, si es que finalmente hay dosis suficientes para los guardias civiles". Al mismo tiempo señalan que no han sido informados de cuándo y qué tipo de vacuna se dispensará a los guardias civiles mayores de 55 años, los cuales son numerosos en vigilancia del Aeropuerto de Corvera, el Puerto de Cartagena o las sedes judiciales: "Nadie nos ha comunicado si se ha decidido que se les dispense las vacunas de Pfizer o de Moderna".

Por este motivo, exigen que tanto José Vélez, delegado del Gobierno; como el coronel jefe de Murcia realicen las gestiones necesarias para que, "con carácter urgente esta misma semana, se proceda a la vacunación de los guardias civiles del Área de Salud número 2 y del resto de la Región y por supuesto a los guardias civiles mayores de 55 años".