"Si es necesario hacer de policía, se hace"

El frío no ha impedido que los madrugadores llenen las terrazas de Murcia para volver a disfrutar del desayuno.

Con la autorización de la apertura de las terrazas en bares y restaurantes son muchos los hosteleros que ven con esperanzas la posibilidad de remontar mínimamente en sus negocios, desde que el pasado lunes el Comité Covid dio luz verde a subir la persiana este mismo miércoles en otras 19 poblaciones de la Región, entre ellas Murcia, pero con el límite de aforo de un 75%. Ya desde primera hora de la mañana, a pesar del frío, muchas terrazas de la capital murciana estaban repletas de clientes tomándose el desayuno. «Ya había ganas de disfrutar del terraceo, aunque imagino que habrá que venir un poco antes por las tarde para pillar sitio y poder echar una cerveza después de clase» contaba una chica desde la terraza de Maraña. Ana, la camarera de este conocido bar de la Plaza de la Merced, confesaba a La Opinión sus deseos de que «todos se porten bien» para que no les obliguen a volver a cerrar. Ante el límite del 75% del aforo en la terraza comenta que están «resignados».

«La apertura va lenta, pero bien. Nosotros seguiremos con las medidas de seguridad como antes de que nos cerraran: desinfectar mesas y sillas y también no dejar que fumen en la terraza aunque mucha gente siga enfadándose porque no lo entienden» indicaba Jorge, encargado de Sirvent de la Plaza de Santo Domingo.

Para Pablo, encargado de La Negra Coffee, los clientes están más concienciados por la situación, aunque «tenemos que de vez en cuando tengamos que hacer de 'policías' para estar pendientes de que no incumplan las medidas de seguridad. Si hay que actuar como un policía, pues se actúa. Lo que no queremos es que nos vuelvan a cerrar», apuntaba Yana, camarera de La Playa de la Merced, mientras preparaba una tostada de tomate con jamón.

«La labor pedagógica respecto al recordatorio a los clientes sobre las medidas de seguridad e higiene es continua: hay personas que sí lo tienen bastante interiorizado, pero hay otras que se resisten a la idea de la pandemia», comentaba Juan Jesús, encargado de Cafélab de la calle Apóstoles.

El encargado de La Negra Coffee critica el límite del 75% de aforo: «Si el número de casos positivos en coronavirus ha bajado, ¿por qué no nos dejan seguir con el 100% en las terrazas?». En cambio, el hostelero de Cafélab se mantiene con templanza: «Es una emergencia sanitaria y, personalmente, no he valorado si estoy de acuerdo o no con las medidas porque lo que debe primar principalmente es la salud».

En Molina de Segura, donde ya se permitió la apertura de estos espacios desde el sábado pasado, el aforo en las terrazas sigue siendo también del 75%.

Hay otros 10 municipios (en 9 de ellos ya abrieron el fin de semana pasado) donde las terrazas ya pueden estar al 100% de su capacidad como Cartagena, Ricote, Beniel, Lorqui, Pliego,Santomera, Abarán, Águilas, Ulea y Ojós.