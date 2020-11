José Luis Mendoza: "He tenido cuatro cánceres y los he superado todos"

"José Luis, soy el papa Francisco". La llamada telefónica del Santo Padre pilló al presidente de la Universidad Católica San Antonio de Murcia camino de Madrid, a una clínica para someterse a una revisión por su estado de salud tras padecer cuatro cánceres en el colon, próstata, hígado y pulmón. Francisco le preguntó por estos tumores que ha ido padeciendo Mendoza y este le contestó que, según los médicos que le han tratado, han remitido los cuatro. "Mala hierba nunca muere, me dijo Francisco".

El discurso de apertura del curso académico en la Universidad Católica de San Antonio de Murcia estuvo, de nuevo, marcado por las palabras de José Luis Mendoza, quien aseguró ante los invitados que el último tumor que tenía en el pulmón ha desaparecido: "Dios me ha curado". Más allá de las referencias a su estado de salud, Mendoza lanzó fuertes críticas contra la nueva ley de Educación LOMLOE o 'ley Celaá' por "no respetar el derecho de los padres" a elegir la educación de sus hijos. "No podemos votar partidos que contradicen la voluntad de Dios", señaló ante el consejero de Universidades, Miguel Motas, y el obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.

El Estado quiere "imponer dictatorialmente esta ley", remarcaba el presidente de la UCAM en un discurso crítico de nuevo con el Gobierno regional, al que le acusa de tener paralizado el Plan Especial de la ampliación del Campus de Los Jerónimos. Le recordó al presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, que su universidad "ahorra varios millones de euros sin coste alguno para el Gobierno regional" por dar clases de formación en estudios superiores a más de 20.000 alumnos y lograr mantener la "empresa familiar más grande de Murcia con 3.812 puestos directos".

Mendoza también tuvo palabras de crítica contra la ley de Eutanasia, el aborto, la formación afectivo-sexual, el colectivo LGTBI, la ley de gestación subrogada, entre otros asuntos. "Resulta lamentable que en nuestro país esté a favor de leyes que van en contra de la voluntad de Dios".