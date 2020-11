Conesa exige un plan de rescate para no abandonar a los locales

Conesa exige un plan de rescate para no abandonar a los locales

El secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, afirmó ayer que el Gobierno autonómico «no puede abandonar a la hostelería» y ha exigido un «plan de rescate para el sector». Conesa expresó que, si el ejecutivo autonómico hubiera reforzado el sistema de rastreadores y atención primaria, «muchos negocios no se verían obligados a bajar la persiana» y ha demandado medidas de apoyo para el sector hostelero. «El Gobierno regional está poniendo el foco en la hostelería, a pesar de que la mayor parte de contagios se están dando en otros ámbitos, para tapar su incapacidad para parar la pandemia», consideró. «Si no se aumentan los rastreadores o si no se hacen los test necesarios, al final acaba resintiéndose también la economía».