J. C. C.

Salud amplía las restricciones en hostelería a Jumilla, Lorquí, Ceutí y Mula J. C. C.

La Consejería de Salud ha decidido este lunes en la reunión de la Comisión de Seguimiento Covid ampliar las medidas de restricción para la hostelería que la semana pasada se implantaron para los municipios de Murcia, Lorca, Fuente Álamo, Alhama y Abarán también a las localidades de Jumilla, Lorquí, Ceutí y Mula.

Así lo ha anunciado el consejero Manuel Villegas tras el encuentro, en el que ha trasladado la preocupación que existe en especial por el municipio de Lorca, ya que no mejora su situación y no descartan tomar medidas más restrictivas, incluso el confinamiento. No obstante, ha reconocido que el confinamiento de un municipio tan grande "sería complejo".

En concreto, en los municipios de Jumilla, Lorquí, Ceutí y Mula se reduce el aforo de los establecimientos de hostelería al 40 por ciento y se recomienda a la población de más de 65 años que no salgan de su domicilio si lo resulta imprescindible.

"Tenemos un aumento de casos muy significativo en esta segunda ola, aunque Murcia está por debajo de la media nacional en hospitalizaciones e ingresos en UCI", afirma Villegas, quien considera que en este momento "tenemos que redoblar los esfuerzos".

En las localidades mencionadas también se paraliza la actividad de los centros de día de mayores y se limitarán las visitas a las residencias. Mientras que se volverán a abrir estos centros de día en los municipios de Mazarrón y Puerto Lumbreras al haber mejorado su situación.



48% contagios tiene origen en el hogar

Lo últimos datos que maneja el Servicio de Epidemiología de la Consejeria de Salud ponen de relieve que el 48 por ciento de los contagios tienen su origen en el domicilio; el 28 por ciento en el ocio y el 20 por ciento en el trabajo, principalmente por los desplazamientos laborales.

En el caso del ocio es donde más riesgo existe, de ahí que la Comunidad decidiera cerrar este tipo de locales, ya que se producen 14 contagios por cada caso positivo.

El responsable de Salud también alerta de que lo rastreadores se están encontrando con el problema de que el 30 por ciento de los casos en seguimiento no quieren decir dónde han estado, por lo que no se puede detectar el vínculo del contagio, "por lo que sospechamos que puede tratarse de fiestas privadas", apunta Villegas.

En el día de ayer los rastreadores detectaron 80 incumplimientos de la cuarentena en la Región de Murcia y es en estos incumplimientos del aislamiento "donde está el origen de muchos brotes y de los problemas" que se están registrando.