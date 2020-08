j. c.

Hostemur recurre ante el TSJ la prohibición de hacer reuniones de más de seis personas j. c.

La Federación Regional de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia (Hostemur) ha presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) contra la orden autonómica que limita las reuniones sociales a un máximo de 6 personas no convivientes y las celebraciones a menos de 30 personas.

Dos días después de que un juzgado de lo Contencioso de Murcia no ratificara judicialmente la orden de la consejería de Salud, aunque no anulaba su entrada en vigor, el presidente de Hostemur, Jesús Jiménez, ha señalado que la patronal no tiene "claro" que, "constitucionalmente", se puedan realizar estas restricciones que, ha advertido, están "llevando a la extinción" al sector.

Por este motivo, la patronal de hostelería ha decidido iniciar una campaña de recogida de firmas contra el ejecutivo autonómico en la plataforma change.org.

Según Hostemur, otras medidas adoptadas en la Región de Murcia, como la limitación de los horarios de los establecimientos hosteleros, "también están abocando al abismo al sector".

"Por supuesto que nosotros aceptaremos y adoptaremos todas las normas que sean buenas para la sociedad, como hacemos siempre, pero dudamos de que estas tengan una base sanitaria ni mucho menos sean la solución porque, a pesar de ellas, los contagios siguen creciendo", ha apuntado la patronal.

Hostemur también ha refutado la decisión de prohibir consumir tabaco a menos de dos metros de distancia de otra persona, al tiempo que ha alertado de que la "indignación" de la patronal y de los trabajadores del sector "continúa creciendo y llegando a niveles máximos".

Por ello, Jiménez ha anunciado que la federación murciana se sumará el próximo 9 de septiembre en Madrid a una concentración nacional, junto al resto de organizaciones empresariales de hostelería, una acción que se llevará a cabo simultáneamente en todas las autonomías en protesta por las medidas administrativas que se están tomando "contra el sector".

"Cada vez el sector hostelero tiene menos posibilidades de trabajar porque las administraciones nos están, literalmente, cerrando la persiana, pero lo peor es que debemos seguir haciendo frente a todas nuestras obligaciones económicas, todo ello sin poder meter un euro en la caja ni tener ayudas públicas de ningún tipo", ha denunciado Jiménez antes de concluir: "Así vamos a desaparecer".