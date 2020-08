Sin rastro alguno de la ansiada temporada alta

Ante la escasez de turismo internacional, los taxistas han pedido a la Administración que a este verano se le elimine la categoría de temporada alta y se considere temporada baja. Esto se traduciría en una disminución de los servicios que los conductores deben ofrecer a los aeropuerto. En Corvera, de 22 taxis se pasaría a 11. «Y no pedimos que se reduzca más porque más no se puede reducir», explica Javier Pardo, presidente de Radio Taxi Murcia.

«Yo estoy dispuesto, por supuesto, a desinfectar mi coche, a llevar gel, mascarilla y hasta mampara -que no es obligatoria-, si el cliente está así más seguro, creo que es algo extendido en el gremio, estamos muy concienciados, pero lo que al final no podemos hacer es ir a trabajar y perder dinero. Ahora mismo, plantarte en Corvera y esperar a que lleguen los tres o cuatro vuelos que están llegando supone una pérdida de dinero para nosotros, porque no suele haber más de uno o dos servicios en todo el día», explica José Pérez.

Las expectativas tampoco son muy halagüeñas. «Imagino que el turismo internacional será lo último que se recupere -dice José Antonio Sánchez-, primero tendrá que haber normalidad a nivel local y nacional y luego se irá ampliando, así que esto va para largo. Se supone que estamos en temporada alta, y dime tú qué tiene de temporada alta un aeropuerto vacío. Creo que todos tenemos muy claro que vienen meses muy difíciles».