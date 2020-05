El Ministerio da el visto bueno para que Totana pase a la fase 2 el lunes

Totana pasa el próximo lunes 1 de junio a la fase 2 de la desescalada de las medidas de restricción socioeconómica por el coronavirus. Lo anunció ayer el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que destacó que se ha hecho un muy buen trabajo en la localidad murciana que quedó fuera del pase a esta fase el pasado lunes por un brote de 6 casos detectados en trabajadores agrícolas que obligó también a poner en cuarentena a sus contactos estrechos laborales y familiares.La Región de Murcia pidió ayer, en la reunión interterritorial del ministerio de Sanidad con las autonomías, que Totana entrase en fase 2 este lunes al darse por controlado este brote surgido en el municipio y ser dados de alta los pacientes ingresados en centro hospitalario que habían dado positivo por Covid-19 y dar negativo en test de anticuerpos los contactos estrechos.

Respecto al brote surgido recientemente en Archena con cinco miembros de una misma familia, explicó que por el momento no hay una decisión sobre si se adoptaría una petición similar a la que se llevó a cabo con Totana para que no continúe con la misma fase de desescalada, y comentó que las 9 personas que han estado en contacto estrecho con la familia están en cuarentena y que ese 'foco' está «controlado», aunque reconoció que las circunstancias específicas del caso Archena las desconocía cuando los periodistas apuntaron a un posible contagio laboral por temporeros provenientes de otro municipio. Remarcó que deberá ser una decisión técnica de desescalada la que decida si se mantiene o no Archena en fase 2, y que a día de hoy no hay tal decisión.

En cuanto a la petición de Murcia para pasar a fase 3 acortando así el tiempo de desescalada como se ha barajado últimamente en algunos casos en autonomías o provincias con bajo índice de contagios como la Región, Villegas opina que esta comunidad debiera mantenerse en fase 2 para cumplir con los 14 días que se estipularon inicialmente como «tiempo razonable» para ver cómo va evolucionando la pandemia.