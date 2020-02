Amnistía Internacional pide al Gobierno que tome medidas ante el aumento de la violencia sexual en Murcia

Si en 2017 hubo en la Región de Murcia 391 casos de violencia sexual (la que ejercen sobre las mujeres personas que no son sus parejas o exparejas), en 2018 la cifra aumentó hasta las 470 víctimas. La lucha contra este problema es una de las causas por las que Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España, mantuvo ayer una reunión con la vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco.

Para la ONG es vital que la Región cuente con un programa específico para este tipo de violencia, que es distinto a la violencia de género. La vicepresidenta acordó con Beltrán facilitarles toda la información referente a la violencia sexual que ocurra en la Región, de cara a un estudio que la organización está llevando a cabo. Sin embargo, Franco se negó a abrir un centro de atención 24 horas específico para las víctimas de violencia sexual, tal y como pedían desde Amnistía. "Ya prestamos asistencia las 24 horas al día a través del 112", se excusó Franco.

Otra de los problemas crecientes en la Región de Murcia que preocupan a este movimiento es el aumento de los discursos de odio, sobre todo contra los extranjeros, pero también contra el colectivo LGTBI. Para Esteban Beltrán, los entre 200 y 300 menores extranjeros no acompañados que llegan cada año suponen una cifra «razonable» que no debería suponer ningún problema. No obstante, lamentó que el Ejecutivo accediera a la exigencia de Vox de cerrar el centro de Santa Cruz.

Sobre la instrucción de Educación que permite el veto parental, Beltrán anunció que habían enviado una carta a las consejera de Educación para que retirara esa instrucción: «Sentencias previas del Tribunal Supremo y Constitucional son muy claras, la educación moral de los hijos tiene límites, como son el respeto a los principios democráticos de convivencia».



"Impulso" a la asignatura de Derechos Humanos

Desde Amnistía anunciaron con satisfacción que la vicepresidenta se ha comprometido a «impulsar» una asignatura obligatoria de Derechos Humanos en Primaria y Secundaria. Según Franco, este impulso se traducirá en el «traslado» de la petición a la consejera de Educación, que es a quien compete.

La consejera de Cultura, Esperanza Moreno, ha dicho este miércoles en declaraciones recogidas por Europa Press estar "encantada" de recibir, valorar y estudiar la propuesta de esta nueva asignatura, aunque ha recordado que "muchas de las cuestiones que quizás encajan en contenidos de esa asignatura ya están en el currículum".

"Los valores, muchas de esas cuestiones, ya están integradas en los colegios todos los días", ha insistido Esperanza Moreno, quien ha confirmado que la propuesta en cuestión aún no les ha llegado y, sobre su implantación, ha remitido que, en primer lugar, hay que estudiarla.

Hay pendiente, ha recordado, "tener información del Ministerio sobre la reforma educativa, para poder saber esa gestión qué se va hacer en ese cambio de legislación educativa para saber qué margen de maniobra vamos a tener".