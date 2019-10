Vox retira su propuesta del 'pin parental' el día de su aprobación

Vox ha retirado a última hora su propuesta del 'pin parental', justo el día en el que se iba a aprobar en la Asamblea Regional con el apoyo del Partido Popular y Ciudadanos, ya que era una de las condiciones para que la formación de Santiago Abascal apoyara la investidura de Fernando López Miras.

El 'pin parental' es un documento oficial de la Consejería de Educación y Cultura, donde se recoge la conformidad o disconformidad de los padres en la participación de sus hijos en todas las actividades impartidas por personas ajenas al claustro del centro educativo.

El diputado socialista Antonio José Espín aseguraba esta mañana que "ninguna comunidad autónoma ha pasado todavía por el aro para aprobar esta medida, de forma que Murcia se convierte por primera vez en toda España en un laboratorio de políticas de ultraderecha". Algo que, por el momento, no ocurrirá hoy.

El Grupo Parlamentario Socialista había presentado una enmienda a la totalidad de la moción de Vox: "Esta medida ataca a nuestro sistema de enseñanza, a la autonomía de los centros y a la libertad de cátedra del profesorado", ha criticado el diputado.

"En el Partido Socialista nos oponemos a esta medida porque contradice a la Constitución, que establece que nuestros jóvenes deben ser educados de manera que se favorezca su desarrollo integral basado en principios constitucionales, y además es fruto del lobby fundamentalista que constituyen las asociaciones ultraconservadoras", ha argumentado Antonio José Espín. "Esta moción de Vox pretende que nuestros jóvenes no conozcan ni respeten la diversidad y ataca directamente a los colectivos LGTBI imponiendo los principios ideológicos de la ultraderecha en las aulas de todos los colegios de la Región de Murcia", ha zanjado el diputado socialista.

Por su parte, la diputada de Podemos María Marín también se había posicionado en contra de esta propuesta. "Es muy triste que en pleno siglo XXI tengamos que debatir una moción presentada por Vox que pretende recortar los derechos humanos y sociales en las aulas", ha dicho. Por ello, la portavoz de Podemos en la Asamblea Regional había anunciado el voto en contra de la formación morada en esta moción y pidió al resto de grupos que "no secunden un retroceso en la libertad que tanto ha costado conseguir". "No hay dos opciones válidas. El respeto a la diversidad y a los derechos humanos no puede ser nunca opcional" apostilló.