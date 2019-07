Vox: "Mantenemos nuestra exigencia de entrar en el Gobierno para apoyar la investidura"

«Ha sido una pena». Así empezó su rueda de prensa Juan José Liarte, el portavoz de Vox en la Asamblea Regional, quien ya avanzó durante su intervención desde la tribuna su voto negativo hacia la investidura de López Miras. Después de más de cinco horas de negociación, las diferencias entre las tres formaciones no se saldaron, según Liarte, no por el acuerdo programático, sino por la forma de ejecutarlo. La formación ultraderechista quiere formar parte del Gobierno regional y, a pesar de que Ciudadanos cedió y se sentó con ellos a negociar, no consiguieron cambiar el voto de los cuatro parlamentarios que son imprescindibles para que la legislatura eche a andar.

En cualquier caso, Juan José Liarte es optimista y manifiesta su satisfacción porque los tres partidos de la derecha han hecho «importantes progresos». «Ha habido un importante avance programático. El cambio de posicionamiento de Ciudadanos nos lo va a facilitar. Estamos más cerca que nunca», señaló el portavoz. Como avanzó desde la tribuna, quieren que lo que no ha sido posible hoy lo sea dentro de dos semanas, y creen que solo la formación naranja lo puede impedir. Si bien han cambiado su postura respecto al grupo parlamentario de Ciudadanos, las críticas se dirigen esta vez hacia parte de la dirección nacional.

En su discurso previo a la votación, Liarte habló del 'eje París-Madrid', en una referencia que aludía a Albert Rivera y Emmanuel Macron. Pero posteriormente aclaró que «mientras Rivera tiene meridianamente claro que lo que hay que parar es el sanchismo, hay elementos que desde Madrid tratan de poner cortapisas». Las declaraciones de José Manuel Villegas al finalizar las negociaciones molestaron bastante en las filas de Vox, así como la postura de los dirigentes críticos que se mantienen en el partido naranja tras las salidas de las últimas semanas.

Liarte insiste en que están de acuerdo en un 95% del programa a ejecutar, aunque matiza que «es una forma de hablar», no un dato concreto. En Vox destacan que no están de acuerdo en lo ideológico con PP y Ciudadanos, pero «programáticamente los escollos principales, o bien se han superado o se ha puesto sobre la mesa la forma en la que se pueden superar. Estamos discutiendo cómo podemos materializarlo de la mejor forma posible», señaló.

Más allá de las diferencias, sobre todo en materia de inmigración o en cuanto a las leyes LGTBI o de violencia machista, desde Vox lo que reclaman es un puesto de mando. Liarte reconoció que una de sus principales demandas para apoyar a López Miras es formar parte del Gobierno, aunque no especificó a qué cargos quieren acceder «para no entorpecer la negociación». «Es una exigencia que estamos manteniendo», dijo.