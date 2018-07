Nivel máximo de alerta por incendio en la Región

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha establecido el nivel máximo de riesgo de incendios forestales este domingo en toda la Región de Murcia, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias en su cuenta de Twitter.

En concreto, la Aemet ha fijado el nivel de riesgo extremo en 34 municipios de la Región.

En este sentido, el Centro de Coordinación de Emergencias ofrece unos consejos para la población que vaya a pasar el día en el monte como, por ejemplo, no hacer fuego, no arrojar colillas y no dejar basura. "Si ves humo o fuego, avisa", recomienda.