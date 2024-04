Acuerdo entre administraciones para impulsar un convenio que acelere la ZAL de Cartagena

Las administraciones directamente implicadas en el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Los Camachos, en Cartagena, han acordado este miércoles impulsar la redacción del convenio que servirá para la transformación de este área industrial y su puesta a disposición de inversores industriales, según ha destacado la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, tras la reunión mantenida con la directora general de la Entidad Estatal del Suelo (SEPES), Leire Iglesias.

En el encuentro han participado Consejero de Economía, Hacienda y Empresa, Luis Alberto Marín; y el vicepresidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández.

La regidora ha manifestado que la acción conjunta de las administraciones “debe acelerar la puesta a disposición de los inversores de una de las mayores reservas de suelo industrial de España y conseguir la instalación en Los Camachos de empresas que buscan la proximidad de un puerto como el de Cartagena, situado en un emplazamiento estratégico frente a las principales rutas comerciales del Mediterráneo”.

Arroyo ha insistido en que la comercialización de los terrenos “necesita de forma urgente la definición y construcción de la variante de mercancías que una la ZAL con el Corredor Mediterráneo”. La alcaldesa ha destacado el compromiso de todos los participantes en la reunión en la oportunidad que el nuevo convenio para garantizar el desarrollo del resto de suelo disponible, ante el interés existente de empresas e inversores, después de que la Autoridad Portuaria de Cartagena ya haya adquirido y cedido al Centro de Transportes-Depósito Franco unos 165.000 metros cuadrados, que han permitido la licitación de las primeras obras de urbanización de la fase inicial de la ZAL.

Interés regional

El consejero, por su parte, ha afirmado que este es “un proyecto estratégico no solo para la ciudad portuaria y la Región de Murcia, sino también a nivel nacional, debido a su impacto a nivel logístico e industrial”. “Estamos dando nuevos pasos para que la ZAL se convierta en un punto clave logístico, lo que ayudará a incrementar la competitividad de las empresas, la actividad económica y el empleo en la zona”, ha señalado Marín, quien, al respecto, ha recordado “la necesidad de contar con una Plataforma Logística lntermodal en Cartagena, algo solicitado al Estado en innumerables ocasiones, ya que si no se consigue la intermodalidad, la ZAL quedaría únicamente como un parque industrial, y ese no es el objetivo ni del Gobierno regional, ni del Ayuntamiento de Cartagena ni de la Autoridad Portuaria”.

Hay que recordar, según avanzó LA OPINIÓN, que desde la consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, dirigida por el vicepresidente regional José Ángel Antelo, de Vox, se llevará este mismo mes al Consejo de Gobierno el expediente completo para declarar el proyecto como Actuación de Interés Regional, una nominación que recoge aquellos proyectos que han de beneficiar a la Región en el ámbito de los servicios públicos, la economía, la conservación del medio ambiente y del patrimonio histórico y la mejora de la calidad de vida y en general las encaminadas al logro de los objetivos generales de la ordenación del territorio, y que por su magnitud, importancia o especiales características trascienda el ámbito municipal.

Desde el departamento dirigido por Antelo indican que la alta demanda de suelo industrial en la Región y la escasa oferta, por lo que este impulso a la ZAL de Los Camachos es de vital importancia. De hecho, esta nominación supondrá el pistoletazo de salida real a la zona logística. En concreto, se centrará en el primer sector del proyecto, de unos 1,2 millones de metros cuadrados, quedando otros 2,3 millones para un segundo sector futuro. En esta zona se debe implementar la esperada estación intermodal para servir del transporte a la futura ZAL. La Actuación de Interés Regional permitirá así ordenar los terrenos, trazando los viales necesarios y poniendo en marcha las parcelas que compongan el proyecto.