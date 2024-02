La Comunidad anuncia el desbloqueo de la reforma del Cine Central de Cartagena

La Comunidad Autónoma ya puede licitar la reforma del Cine Central de Cartagena. Así lo ha anunciado este martes la consejera de Turismo, Carmen Conesa, durante el acto en el Teatro Romano en el que 18 guías oficiales han recibido sus acreditaciones con motivo del Día Internacional del Turismo. Conesa ha explicado que el recurso que paralizaba el proceso se ha resuelto favorablemente para el Gobierno regional, por lo que la licitación queda desbloqueada y en próximas fechas se reanudará.

Así lo ha señalado también la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, presente en el acto, que ha recordado que llevaban “muchos años” esperando esta resolución. “Hay quien se ha empeñado en decir que es que la Comunidad Autónoma quien no quería invertir o que la alcaldesa no quería que se hiciera el Cine Central y hoy podemos demostrar que no había nada de cierto en esas críticas interesadas políticamente para la oposición”, ha argumentado la regidora. “Estábamos atascados por un recurso cuya sentencia ya es favorable para la Comunidad y me consta que la consejera ya ha dado indicaciones para que haya mucha celeridad en la tramitación de los pliegos para la licitación de la dirección de obra y de su ejecución”, ha avanzado.

Así, si no hay más recursos al procedimiento, el proyecto podría estar adjudicado este mismo año y se podían iniciar las obras antes de 2025, aunque las dirigentes han evitado dar fechas concretas. La consejera también ha querido recalcar que “poder rehabilitar el Cine Central es una noticia muy deseada por los cartageneros y, por supuesto, por este Gobierno regional, con el presidente Fernando López Miras a la cabeza”. De hecho, la titular de Turismo ha recordado que existe una partida concreta dentro de los presupuestos regionales para llevar a cabo las obras, de la primera fase, y que la intención es “acelerar todos los procesos al máximo posible” para iniciarlas cuanto antes.

Un referente nacional

Hay que recordar que el proyecto del Cine Central, anunciado en marzo de 2023 y que supone una inversión de 5,4 millones de euros en tres fases, prevé convertir la antigua sala y su edificio anexo en un gran centro polivalente de la cultura y las artes escénicas que sea referente a nivel nacional.