El proyecto de reforma del Cine Central «se ha torpedeado de forma permanente, recurso tras recurso». Fueron las palabras ayer de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ante los retrasos que sufre la rehabilitación del histórico edificio de la plaza de la Merced, que cuenta con una previsión de inversión de la Comunidad Autónoma que no se ha podido llevar a cabo por esos recursos judiciales. Y es que, según la regidora, «hay a quien no le interesa que se haga, por interés político».

«Cada paso que se ha dado se ha recurrido» en los tribunales de justicia, «con la intención de retrasar el proyecto», argumentó la alcaldesa, para quien esta es la causa de que la Comunidad Autónoma todavía no haya podido iniciar los trabajos.

La alcaldesa insistió en que el proyecto del Cine Central «es prioritario» para el presidente de la Región, Fernando López Miras, y para los cartageneros. Así, se mostró convencida de que «cuando se resuelvan todos los recursos que se han presentado contra la Administración regional, no habrá parón». Arroyo no quiso acusar a nadie de forma concreta por esta situación, aunque sí que dijo que no puede «pensar en otra cosa» que no sea que se está «utilizando políticamente» este proyecto, ya que «todo se recurre, pero luego todo se archiva». La regidora confió en que el último recurso planteado se resuelva a la mayor brevedad y se puedan iniciar los trabajos.

Catedral antigua

La alcaldesa también se refirió a la Catedral antigua sobre la que su proyecto y la supervisión de la obra han salido a licitación. Arroyo indicó que el templo cuenta con el visto bueno del Obispado para poder recuperar el culto, aunque también se tendrá que compatibilizar con un uso turístico.