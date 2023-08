Los vecinos de La Azohía y los centros de buceo que operan en la zona han tomado una decisión drástica ante la oleada de robos y vandalismo que están sufriendo en la localidad costera, sobre todo, en embarcaciones. Han acordado poner en marcha patrullas vecinales nocturnas para evitar que se sigan produciendo estos hechos, que se han visto incrementados en las últimas semanas., sobre todo en lanchas neumáticas.

El presidente de la Asociación de Centros de Buceo de la Región de Murcia, Sergio Criado, quien dirige el centro DiverGente, explicó que pese a que la colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es continua, "es imposible cubrir todo el litoral para prevenir estos delitos, por lo que hemos puesto en marcha estas patrullas para tratar de disuadir a los delincuentes". Según Criado, todo apunta a que se trata de bandas organizadas que buscan este tipo de embarcaciones para utilizarlas en algún asunto relacionado con el narcotráfico. "Podrían utilizarlas directamente para movilizar droga o para suministrar gasolina y otras necesidades a las embarcaciones encargadas del tráfico, según nos indican las autoridades", indicó el presidente de los centros de buceo. Hasta el momento, los clubes han interpuesto tres denuncias ante la Guardia Civil.

La situación vivida en La Azohía es singular, según cuentan los vecinos, porque hace unos meses Costas decidió eliminar los fondeos que se encontraban cerca de la costa y las viviendas, "alguno de ellos con más de medio siglo de antigüedad y llenos de posidonia", mientras que ahora estos puntos de amarre se encuentran más alejados y desprotegidos. "Esta circunstancia la aprovechan los delincuentes para actuar con impunidad", argumentaron. También señalaron que no descartan llevar a cabo movilizaciones en la zona para exigir a las autoridades competentes que lleven a cabo las actuaciones oportunas para evitar estos robos y el vandalismo.

Y es que, este año ya son varios centros de buceo y particulares que han sufrido en primera persona estos delitos. Tanto es así que, según aseguró Criado, este mismo año robaron una embarcación de su centro de buceo, situado en Isla Plana y que opera en La Azohía. Afortunadamente pudieron recuperar la lancha en una de las bocanas del Mar Menor, tras haber sido utilizada por los delincuentes. También otro centro de la zona, BlueJump, ha vivido una situación similar, aunque en su caso el robo no se consumó. Ocurrió a principios del presente verano, cuando primero se cometieron actos de vandalismo en la embarcación, dejándola inservible. Más tarde intentaron sustraerla del mar a través de un remolque por tierra, aunque las patrullas vecinales lograron avisar a las autoridades e impedir el delito. No obstante, el centro de buceo no puede contar aún con la lancha a causa de los actos vandálicos, lo que está mermando su actividad.

También a Guardia Civil, Salvamento y Cruz Roja

El presidente de la asociación de centros de buceo puso también el foco en que no sólo actúan en las embarcaciones de los centros de buceo o particulares, sino que también se han dado casos de intento de robo o robo consumado en lanchas de la propia Guardia Civil, de Salvamento Marítimo o incluso de Cruz Roja. De hecho, Criado recordó que el año pasado hubo un intento de sustraer un navío de la Guardia Civil en Águilas. Y es que, según el representante de los clubes, estos hechos no se centran solamente en La Azohía, ya que en otros lugares como La Manga, Cabo de Palos o el Mar Menor, también se están dando casos similares.