El nuevo Gobierno de Cartagena quiere ayudar a las empresas en la tramitación municipal. Para ello ha creado creado la figura del coordinador de Gobierno Digital y Orientación Empresarial, que se encarhará de facilitar las inversiones y activará un sistema de simplificación burocrática para la reducción de trámites administrativos tanto a inversores como a ciudadanos. "El objetivo del Gobierno municipal es aligerar la carga burocrática para ciudadanos e inversores, y continuar generando riqueza y oportunidades", según apuntó el concejal de Educación, Formación y Empleo, Ignacio Jáudenes, elegido como portavoz del Gobierno.

Así se acordó en la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena, reunida este martes de forma extraordinaria bajo la presidencia de la alcaldesa Noelia Arroyo, en la que se aprobó la composición del segundo nivel del gobierno y del personal eventual que desempeñará puestos de confianza o asesoramiento especial al servicio de la Corporación municipal. En este sentido, el personal de confianza asignado al gobierno se reducirá a cuatro, la mitad que en la legislatura anterior.

Jáudenes explicó que la propuesta de la alcaldesa es la de "mantener las figuras de coordinadores en Cultura y Economía, dos áreas que consideramos claves". En Cultura el cargo será el de coordinador de Artes Escénicas e Industria Audiovisual. Mientras que el de la parcela económica será coordinador de Gobierno, Desarrollo Económico y Proyectos Estratégicos.

Además, se crea una figura de coordinador de Contratación y Patrimonio, responsabilidades que es preciso reforzar en una legislatura en la que el Gobierno pretende abordar la modernización de los servicios con la renovación de contratos.

Por otra parte, el Gobierno ha decidido dotar a los grupos de la oposición de los medios adecuados para desarrollar su labor, por lo que se ha realizado una distribución diferente de los 27 asesores que prevé La Ley de Bases de Régimen Local. Movimiento Ciudadano, principal grupo de la oposición, contará con los mismos asesores que el grupo municipal Popular, los grupos de PSOE y VOX podrán disponer de cinco asesores cada uno y el grupo Mixto contará con uno.

MC: "Arroyo premia a PSOE y VOX por hacerla alcaldesa"

Movimiento Ciudadano ha criticado el reparto que ha hecho Arroyo, que "premia a PSOE y Vox por hacerla alcaldesa". La portavoz adjunta de la formación, Mercedes Graña, considera que "era previsible que precisara de cuatro coordinadores externos ante la incapacidad e inexperiencia de su grupo", pero, a su juicio, "no deja de sorprender que necesiten 14 refuerzos para 10 concejales".

Para la edil cartagenerista "la fijación del número de eventuales del resto de grupos municipales da las claves de con quién se han `apañado´. Ya no hay dudas de por qué el PSOE dio la alcaldía al PP, bien haría VOX en explicar si participa de esta regalía".

Graña llama la atención sobre el hecho de que ambos grupos "tendrán más trabajadores que concejales, un exceso que, en cualquier caso, ha salido barato a Arroyo para acceder a la alcaldía". Aunque, añade la concejal de MC, "su discurso de investidura queda desmentido con esta actitud".

La portavoz adjunta de MC ha recordado que el suyo es "el partido mayoritario en la oposición", que "junto con el PP representa a dos tercios de los votantes y el gobierno no lo asume".

Graña, antes de advertir al PP de que quedan cuatro años de mandato "y no todo se puede amasar con dinero público", ha confirmado que la oposición de MC Cartagena "será firme y constructiva, pero no puede ser complaciente con cacicadas como ésta que continúan en la línea del PP de adquirir las mayorías que no le dan las urnas por la vía del enjuague y no de la negociación leal y transparente".