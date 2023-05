La celebración de las Cruces de Mayo desde este viernes día 5 hasta el domingo día 7 obliga a cortar el acceso y la circulación de vehículos por el casco urbano de Cartagena. Así, Policía Local prohíbe el paso por el eje que transcurre entre el cruce de la calle Duque con Gisbert y la calle Cañón, que comprende también las vías de plaza de San Ginés, San Francisco, Campos, Jara y Aire, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

El tráfico estará cortado este viernes y el sábado, desde las once de la mañana hasta la una y media de la madrugada, hora en la que cerrarán las barras. Estas instalaciones al aire libre están obligadas a apagar la música en la siesta y a partir de las once de la noche. Las barras de las Cruces de Mayo cerrarán el domingo a las tres de la tarde. Ese día el tráfico se cortará a partir de las once de la mañana, después de las tres de la tarde volverá a restablecerse la circulación.

Se recomienda a los vecinos que tengan plazas de aparcamiento en las zonas afectadas que saquen sus vehículos de los garajes, en caso de tener que llevar a cabo desplazamientos durante el fin de semana. Igualmente, se han anulado las plazas de aparcamiento de las calles Campos y Palas por la instalación de barras en la calle.