Muchas carreteras de España, incluyendo a la Región y Cartagena, se han convertido en un “auténtico matadero” para animales como erizos, zorros y un largo etcétera. Ante la situación el Pleno del Ayuntamiento de la ciudad portuaria ha acordado este jueves adoptar una serie de medidas para tratar de reducir este tipo de incidentes. En concreto, solicitará a la Comunidad Autónoma la puesta la creación y puesta en marcha de corredores biológicos por los que estos animales puedan discurrir sin peligro, por debajo de la calzada, para que no tengan que jugarse la vida al cruzar, una iniciativa que ya se está adoptando en otras zonas del país. Además, el Gobierno local se ha comprometido a realizar, junto a las autoridades competentes, un mapeo de cuales son los puntos críticos del municipio en el que se producen un mayor número de accidentes, con el fin de adoptar las medidas oportunas en esas zonas.

La iniciativa, que fue presentada por la concejala del Grupo Municipal Unidas Podemos Izquierda Unida-Verdes Equo, Aroha Nicolás, salió adelante con los votos a favor del Gobierno local y de MC, y con la abstención de Vox.

Según la Asociación de Naturalistas del Sureste en esta cuestión “está todo por hacer”, pues “la Comunidad no tiene ningún plan al respecto y actualmente tampoco existe un mapa que evalúe los puntos más conflictivos para encontrar una solución”, tal y como expuso Nicolás durante su intervención.

Por otro lado, según aseguró la edil, “la Región de Murcia está a la cabeza en el número de siniestros con animales domésticos como perros o gatos respecto al total de provincias del país”. En este sentido, añadió, “la Comunidad aglutina el 17,07% del total de accidentes viales en los que se ven involucrados perros o gatos respecto al total de provincias del país”.

Las protectoras de animales de la Región han venido alertando en los últimos meses de que han aumentado los abandonos y, por contra, han disminuido las adopciones debido a la subida generalizada de los precios en todos lo sectores y al aumento ‘irreal’ de las acogidas durante el confinamiento.

“Muchos de los animales que acaban siendo soltados en carreteras y que no llegan a poder ser rescatados, bien por alguna protectora o por algún usuario, pierden su vida tras chocar o impactar contra algún vehículo, ya sea en autovías, en carreteras nacionales o comarcales”, explicó Nicolás.

En Cartagena, según la edil de Unidas Podemos Izquierda Unida-Verdes Equo, “esta problemática afecta sobre todo a especies de rapaces nocturnas como la lechuza (Tyto alba) o el mochuelo (Athene noctua) ya que se ven atraídas a los arcenes por la posibilidad de encontrar comida. Luego, no son capaces de remontar el vuelo con rapidez cuando viene un coche y acaban siendo atropelladas, lo que merma el número de algunas especies, sobre todo en el caso de la lechuza, que están en franco retroceso”.

Ante la situación, desde Anse echan de menos más medidas en zonas protegidas, como una mayor limitación de velocidad en zonas de riesgo de accidentes para evitar así el atropello de muchos animales que viven en algunas zonas.

Siete accidentes en 2022

Por parte del Gobierno, el concejal de Vía Pública y Seguridad, Juan Pedro Torralba, expuso que “en el año 2022 se produjeron siete accidentes en los que se vieron implicados animales y en lo que va de 2023, de momento uno”. Según Aroha Nicolás, estos datos “no se ajustan a lo que sucede en realidad” pues, “en muchos casos las personas que encuentran animales atropellados llaman a las protectoras de animales y son estas las que se encargan de recogerlo, hacerse cargo de los gastos del veterinario y después darlos en adopción” y “estos accidentes no computan”.

Por su parte, el portavoz de Vox, Gonzalo Abad, explicó que su grupo se abstuvo debido a que “estas cuestiones ya las contemplan las leyes, tanto la estatal como las autonómicas, que obligan a que los proyectos de nueva constitución evalúen el impacto que tienen sobre la fauna y en caso de que se corten corredores o zonas de paso de los animales, se prevean nuevas zonas paso”. También destacó que “llevar a cabo estos corredores es fácil en carreteras nuevas, pero no en aquellas vías que tienen más de 100 años, que están en zonas rurales, apenas soportan tráfico y que no tienen la suficiente entidad para realizar tales obras, pues no se producen demasiados accidentes”.

La edil de Unidas Podemos Izquierda Unida-Verdes Equo, Aroha Nicolás, le respondió que “el hecho de que esté contemplado por la ley no significa que se esté poniendo en marcha en todos sitios”. “Hace falta más compromiso de la administración local y regional”, subrayó. Respecto a las vías, aseveró que “no es cuestión de carreteras, ni de presupuesto”. Por ejemplo, “en Australia son pioneros y en la India también han apostado por la instalación de corredores, pese a ser menos capacidad financiera”, destacó. Además, añadió, esta medida es “un descargue para el trabajo que llevan las protectoras de animales, en muchos casos en soledad”.