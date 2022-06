El Orgullo toma Cartagena para clamar que "las leyes que protegen al colectivo LGTBI son ignoradas"

La ciudad de Cartagena era escenario este sábado por la tarde de una manifestación que ponía el broche de oro al EnorgulleCT, una iniciativa del Colectivo Galactyco a propósito del Día Internacional del Orgullo LGTBI, que se conmemora este martes.

Si el pasado sábado fue la capital de la Región la que se llenó de música y comparsas, en una movilización tanto festera como reivindicativa, éste le tocó a la ciudad portuaria, con una comitiva que partió desde las Antiguas Puertas de Madrid, con cientos de personas para celebrar y recordar que su identidad o su orientación sexual no son asunto de nadie más que de ellos (o de ellas, o de elles) mismos.

Al término de la marcha, que inundó de diversidad, respeto y banderas arcoíris el centro de la ciudad portuaria, se procedió a la lectura de un manifiesto que sirvió para apuntar que en España «tenemos leyes que nos protegen y que tratan de favorecer la integración del colectivo LGTBI en todos los ámbitos, leyes que fueron aprobadas en nuestros parlamentos», así como que «estas leyes hablan de nuestra atención sanitaria, de nuestro sistema educativo, del trato por parte de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, de familias y de la magnífica intención de conseguir la igualdad plena». «Pero, ¿se están aplicando? No», lamentan las personas que sufren esta realidad.

«Estas leyes se encuentran de lleno con la pasividad, la cobardía y la falta de respeto de quienes tratan de frenarla por intereses políticos, de quienes no creen en ella y de quienes directamente desean abolirlas», remarcó el manifiesto, para añadir que «estas leyes, que son fruto de mucho trabajo, de mucha lucha, de mucho esfuerzo, son ignoradas de manera continuada por aquellos que no terminan de tener claro que somos ciudadanos y ciudadanas de primera, en situación de vulnerabilidad por la ignorancia que emana de la LGTBIfobia».

Por otro lado, las personas LGTBI han de soportar, en demasiadas ocasiones, «una pátina de buenrrollismo infame que no para de repetirnos que qué más queremos, que lo tenemos todo, que ya no hay discriminación, que ya nos podemos casar, que para cuándo un orgullo hetero, que para cuándo el día del hombre». Se trata de «discursos que a veces llegamos a comprar con un ‘pues a mí no me representan’ o un ‘pues yo no he sufrido nunca discriminación’, sin pararnos a pensar en nuestra historia común, en cómo hemos llegado hasta aquí, en analizar nuestras discriminaciones comunes y particulares o en la bomba de relojería que suponen los discursos de odio contra nuestras vidas y la pasividad de los de siempre», remarcó el manifiesto de Galactyco.

«Hemos avanzado, sí, pero todo no está conseguido», aseveran las personas LGTBI, que detallan que «es función de todas y cada una crear una sociedad que sea espacio seguro para todos, todas y todes». « Salgamos a las calles, ocupemos los espacios, continuemos creando redes de apoyo y solidaridad, de lucha y en pro de la igualdad», insisten, pues «somos población de pleno derecho y deberíamos visibilizarnos y reivindicarnos así».

«Ojalá llegue un momento en la historia de la humanidad en que no hagan falta las asociaciones ni los ‘días de’ ni que tengamos que estar exigiendo respeto e inclusión porque ya se habrán conseguido», hacen hincapié.