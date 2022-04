La vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, dará a conocer su nuevo proyecto político el próximo 14 de mayo de cara a las elecciones municipales de 2023. Una noticia que ha generado reacciones por parte de los principales grupos políticos. La alcaldesa, Noelia Arroyo, declaró este viernes que "respeta escrupulosamente cualquier decisión que tome" su compañera. "He tenido la ocasión de hablar con ella, pero de temas que a las dos nos incumben. No le voy a preguntar sobre las decisiones internas que adopte respecto a este tipo de proyectos ya que me parece prematuro", afirmó.

Noelia Arroyo: "Respeto escrupulosamente cualquier decisión que tome Castejón" La regidora recordó que "todavía queda una cuarta parte de la legislatura y les puedo asegurar que tanto Ana Belén Castejón como sus compañeros, que son parte de mi equipo de gobierno, y el resto de los concejales estamos trabajando exclusivamente en sacar a Cartagena de esta crisis nacional e internacional y de lograr su recuperación. Trabajamos, hablamos y pasamos mucho tiempo juntos y nos centramos en asuntos de interés general y circunscritos a la gestión del día a día del municipio". "Sé que ella es una persona responsable, y así me lo ha demostrado estos últimos años. Además tengo constancia de que tiene mucha gente detrás que le pedía, desde que el PSOE les dejó tirados, que emprendiese una iniciativa de cara a las próximas elecciones", dijo la regidora sobre la vicealcaldesa. Arroyo subrayó que "quien tiene que hablar de su proyecto es ella y lo hará cuando estime oportuno si es verdad que está planteándoselo". No obstante, Arroyo quiso "mojarse" y le lanzó un mensaje: "Sé que Castejón es una socialista que no quiere un CATE en el Puerto, ni el fin del Trasvase, ni pactos con Bildu. Si eso es posible en su nuevo proyecto, yo me siento más cómoda". Respecto a si volverá a presentar su candidatura a las próximas elecciones de 2023, Arroyo aseguró que "llegado el momento" volverá "a tomar la decisión junto a su partido". Asimismo, añadió que "le parece un poco precipitado", ya que todavía no ha cumplido "el año de gobierno al frente de la alcaldía" y todavía le "queda otro año", hasta el 28 de mayo de 2023, momento en el que se producirán nuevas elecciones. Manuel Torres: "Mañana demostraremos que en el PSOE es donde esta el peso" Por su parte, Manuel Torres, que será nombrado secretario general del PSOE este sábado, no quiso mojarse. "Nuestro partido está centrado en que este 30 de abril inauguramos un nueva etapa del Partido Socialista, para erigirnos como la oposición constructiva con las herramientas que nos han dejado. Sobre el nuevo proyecto político de Castejón no tenemos nada que decir", declaró Torres. "Ni confirmamos, ni desmentimos. Nosotros estamos en lo que tenemos que estar y nos afecta ya poco. Ella se marchó hace ya tres años y cada uno es libre de hacer lo que quiera. Lo bonito de la democracia es que a las elecciones pueden presentarse los partidos que quieran", destacó el líder socialista. Asimismo, Torres considera "improbable" que algún miembro de su formación pase al bando de Castejón. "Mañana demostraremos que en el PSOE es donde está el peso", afirmó. Respecto a si les sumará o restará votos, considera que "eso lo decidirán los ciudadanos".