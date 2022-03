Tras más de quince días de una inestabilidad atmosférica en la Región que ha dado lugar a episodios de intensas lluvias, las precipitaciones se despiden por ahora de la comunidad con una tormenta en Cartagena que ha dejado imágenes espectaculares.

Después de oscurecerse el cielo, muchos vecinos de la ciudad portuaria han visto en el horizonte un manto de lluvia que caía con fuerza y que ha ido cubriendo toda la localidad. La lluvia ha dado paso más tarde a una intensa granizada de apenas un par de minutos.

Con estos últimos coletazos de lluvias, las precipitaciones se despiden finalmente de la Región de Murcia. No obstante, desde la Agencia Estatal de Meteorología advierten de que la primavera no hará aún acto de presencia. Pese a que el sol brillará a partir del fin de semana, se va a instalar en la comunidad un "invierno puro y duro". "No van a ser días tan movidos como los que hemos pasado -explicó a LA OPINIÓN Luis Bañón, especialista de la Agencia Estatal de Meteorología-, pero va a seguir reinando la inestabilidad".

El viento será protagonista: vendrá de poniente y comenzará a dibujar la estampa invernal en la Región.

Te puede interesar: Medio Ambiente Vuelve el frío a España: las temperaturas caerán de golpe 8º o 10ºC

Las temperaturas mínimas rondarán los cinco grados (cuatro el sábado) y las máximas, los 15 (18 grados el viernes). "Son cifras entre cinco y siete grados por debajo de lo que cabría esperar para la primavera", aclara Bañón. Además, no se descartan heladas débiles en zonas altas de la Región.

La situación no mejorará de cara a la semana que viene: "El aire frío aguantará varios días con nosotros y, además, se acerca otra borrasca". La primavera se hace de esperar en la Región.