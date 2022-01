El Ayuntamieto de Cartaegna aclaraba ayer en un comunicado que el Ministerio de Cultura y Deporte ha archivado la denuncia, presentada el pasado mes de abril, por la Coordinadora de Molinete sobre un supuesto expolio en el Parque Arqueológico del Molinete. Es el segundo archivo que hace de una denuncia presentada por presunto expolio en el último año.

El informe del director general de Bellas Artes del Ministerio, con fecha 24 de enero, concluye que no hay evidencias de expolio en el Cerro del Molinete, por lo que ha decidido archivar la denuncia y rechaza iniciar el expediente de expolio. Además, la resolución del Ministerio determina que no existe mala praxis profesional, en contra de lo denunciado, aseguran.

En cambio, la Coordinadora respondió que «será un juez quien determine si hubo o no expolio con las obras del cerro». El colectivo explica que «este asunto ya está en la vía judicial tras la presentación por el doctor en arqueología Iván Negueruela de un contencioso administrativo» y recuerda que «el Ministerio no ha dicho que no hubiera expolio, sino que tantos años después no lo pueden probar», pero sí imponen medidas para evitarlo.